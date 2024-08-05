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Madalya törenine çıkmamıştı! Mauro Icardi'den taraftara mesaj 

Editör: Mutluhan Yıldız / Kaynak: tgrthaber.com
05 Ağustos 2024 19:08 - Güncelleme : 05 Ağustos 2024 19:10
Madalya törenine çıkmamıştı! Mauro Icardi&#039;den taraftara mesaj 

Süper Kupa'da Beşiktaş ile karşılaşan Galatasaray 5-0'lık yenilgi ile sahadan ayrılırken sarı-kırmızılı takımda Mauro Icardi kupa seremonisine katılmamıştı. Icardi'den yeni açıklama geldi. 

Süper Lig şampiyonu Galatasaray ve Türkiye Kupası şampiyonu Beşiktaş, Süper Kupa finalinde kozlarını paylaştı. Olimpiyat Stadyumu'ndaki maçtan Galatasaray 5-0'la ayrılırken Mauro Icardi kupa seremonisine katılmadı. 

Arjantinli golcüsü Mauro Icardi, Instagram üzerinden çarpıcı bir paylaşımda bulundu. 

"HEDEF 25"

5-0'lık farklı skorun ardından ilk paylaşımını yapan Mauro Icardi, "Yeni bir haftaya, yeni hedefimize doğru başımız dik bir şekilde başlayalım. Hedef 25" dedi. 

Madalya törenine çıkmamıştı! Mauro Icardi'den taraftara mesaj  - 1. Resim

Galatasaray, Süper Lig'in ilk haftasında 9 Ağustos Cuma günü kendi sahasında Hatayspor ile karşı karşıya gelecek.

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Kaynak: tgrthaber.com
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