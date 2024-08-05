Madalya törenine çıkmamıştı! Mauro Icardi'den taraftara mesaj
Editör: Mutluhan Yıldız / Kaynak: tgrthaber.com
05 Ağustos 2024 19:08 - Güncelleme : 05 Ağustos 2024 19:10
Süper Kupa'da Beşiktaş ile karşılaşan Galatasaray 5-0'lık yenilgi ile sahadan ayrılırken sarı-kırmızılı takımda Mauro Icardi kupa seremonisine katılmamıştı. Icardi'den yeni açıklama geldi.
Süper Lig şampiyonu Galatasaray ve Türkiye Kupası şampiyonu Beşiktaş, Süper Kupa finalinde kozlarını paylaştı. Olimpiyat Stadyumu'ndaki maçtan Galatasaray 5-0'la ayrılırken Mauro Icardi kupa seremonisine katılmadı.
Arjantinli golcüsü Mauro Icardi, Instagram üzerinden çarpıcı bir paylaşımda bulundu.
"HEDEF 25"
5-0'lık farklı skorun ardından ilk paylaşımını yapan Mauro Icardi, "Yeni bir haftaya, yeni hedefimize doğru başımız dik bir şekilde başlayalım. Hedef 25" dedi.
Galatasaray, Süper Lig'in ilk haftasında 9 Ağustos Cuma günü kendi sahasında Hatayspor ile karşı karşıya gelecek.
Kaynak: tgrthaber.com