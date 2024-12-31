Magnus Carlsen'in kot pantolon zaferi! Satranç ustasının taktiği işe yaradı 

31 Aralık 2024 08:20 - Güncelleme : 31 Aralık 2024 08:23

ABD'de katıldığı Dünya Satranç Şampiyonası'nda kot pantolon giydiği için ceza alan ve bu yüzden turnuvayı bırakan Magnus Carlsen'in protestosu işe yaradı. Geri dönme kararı alan ünlü usta, FIDE'nin yeni kararı sonrası açıklama yaptı.

ABD'nin New York​ kentinde düzenlenen Dünya Hızlı ve Yıldırım Satranç Şampiyonası'nda yaşanan kıyafet krizi Uluslararası Satranç Federasyonu'nun (FIDE) geri adım atması sonrası çözüldü. Dünyanın 1 numarası Norveçli satranç ustası Magnus Carlsen üstünde kot pantolon varken turnuvada oynamaya başladığı için yetkililerden ceza almış bunun üzerine turnuvadan çekileceğini duyurmuştu. Carlsen'in bu resti üzerine FIDE geri adım atmak zorunda kaldı.

ŞAMPİYONSUZ TURNUVA RİSKİNİ GÖZE ALAMADILAR

FIDE aynı gün yaptığı açıklamada, Magnus Carlsen'in kıyafet yönetmeliğini ihlal ettiği ve bu yüzden 200 dolar cezaya mahkum edildiğini bildirmişti. Beş kez satranç şampiyonu olan Carlsen ise karara tepki göstererek, bir öğle yemeği toplantısı için kot pantolon giydiğini ve turnuvaya giderken bu pantolonu başka bir pantolonla değiştirmediğini söylemişti.

Carlsen'in çekilme tehdidi sonrası bir kez daha açıklama yapan FIDE, turnuva sırasında kabul edilebilir kıyafetler listesini gevşettiğini duyurdu. FIDE açıklamasında "FIDE, Magnus Carlsen'in FIDE Dünya Yıldırım Şampiyonası'na katılacağını duyurmaktan mutluluk duyar" ifadelerine yer verdi.

CARLSEN'DEN AÇIKLAMA...

Bu karar üzerine Carlsen, turnuvaya devam edeceğini ilan ederken sosyal medyadan yaptığı açıklamada "Yarın kesinlikle kot pantolonla oynayacağım" ifadelerini kullandı.