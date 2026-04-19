Manchester City, Arsenal'i 2-1'lik skorla devirdi! İngiltere'de şampiyonluk yarışı kızıştı

İngiltere Premier Lig'de 33. haftanın dev maçında Manchester City ile Arsenal, Etihad Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Şampiyonluk yarışını yakından ilgilendiren kritik mücadelede kazanan taraf 2-1'lik skorla Manchester City oldu. Maç eksiği bulunan Manchester City, bu sonuçla puanını 67'ye yükseltti ve 70 puanlı lider Arsenal ile arasındaki puan farkını 3'e düşürdü.

İngiltere 'de 33. hafta maçlarının heyecanı yaşanıyor. Premier Lig'de haftanın şampiyonluk yarışını yakından ilgilendiren ve sonucu merakla beklenen dev maçında ikinci sıradaki ile lider , Etihad Stadyumu'nda karşı karşıya geldi.

İngiltere Premier Lig'de şampiyonluk yarışı Manchester City'nin Arsenal'ı 2-1 yenmesiyle kızıştı.
Manchester City, sahasında Arsenal'ı 65. dakikada Erling Haaland'ın golüyle 2-1 mağlup etti.
Bu galibiyetle bir maçı eksik olan Manchester City puanını 67'ye yükseltirken, lider Arsenal 70 puanda kaldı.
Arsenal, tüm kulvarlarda oynadığı son 4 maçı kaybetme serisine ulaştı.
Manchester City, 34. haftada deplasmanda Burnley ile karşılaşacak.
Arsenal ise sahasında Newcastle United'ı konuk edecek.
Manchester ekibi, 16. dakikada Rayan Cherki'nin golüyle öne geçerken, Arsenal 18. dakikada Kai Havertz ile skora denge getirdi ve ilk yarı 1-1 sona erdi.

Pep Guardiola'nın öğrencileri, 65. dakikada Erling Haaland'ın golüyle 2-1 öne geçti ve mücadele bu skorla tamamlandı.

Bir maçı eksik olan Manchester City bu galibiyetle puanını 67’ye yükseltirken, lider Arsenal 70 puanda kaldı. Son 5 haftaya girilirken Manchester City, şampiyonluk yarışında kritik bir 3 puan elde etti.

Manchester City, Premier Lig'in 34. haftasında 22 Nisan Çarşamba günü deplasmanda Burnley ile karşılaşacak. Lider Arsenal ise 25 Nisan Cumartesi günü sahasında Newcastle United'ı konuk edecek.

ARSENAL, ÜST ÜSTE 4. KEZ YENİLDİ

Öte yandan Arsenal, tüm kulvarlarda oynadığı son 4 maçı kaybetti.

Manchester City'ye İngiltere Lig Kupası finalinde, Southampton'a FA Cup'ta ve Bournemouth'a Premier Lig'de mağlup olan Londra ekibi Guardiola'nın öğrencilerine ligde de yenilerek 4 maçlık mağlubiyet serisine ulaştı.

Arsenal son olarak Mart 2018'de üst üste dört maç kaybetmişti.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Sultanlar Ligi'nde şampiyon VakıfBank! 15. kez mutlu sona ulaştılar
