Manchester City Victor Reis'i kadrosuna katmayı başardı!

21 Ocak 2025 19:10 - Güncelleme : 21 Ocak 2025 19:48

Premier Lig devi Manchester City transferlere devam ediyor. Brezilya takımı Palmeiras'tan genç savunmacı Vitor Reis'i renklerine bağladı.

İngiltere Premier Lig kulübü Manchester City​, Palmeiras'tan 19 yaşındaki Brezilyalı stoper Vitor Reis'i transfer ettiğini açıkladı.

İngiliz ekibinin sosyal medyada yaptığı açıklamada, "Manchester City, Palmeiras'tan Vitor Reis'i transfer ettiğini duyurmaktan mutluluk duyuyor. Brezilya​'nın 19 yaşındaki genç yıldızı, 2029 yazına kadar City'de kalacak olan 4,5 yıllık sözleşmeyle transfer oldu" ifadelerine yer verildi.

Reis, Palmeiras formasıyla bu sezon 38 maçta forma giydi.