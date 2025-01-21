Manchester City Victor Reis'i kadrosuna katmayı başardı!
Editör: Eyüp Ensar Yeşil / Kaynak: tgrthaber.com
21 Ocak 2025 19:10 - Güncelleme : 21 Ocak 2025 19:48
Premier Lig devi Manchester City transferlere devam ediyor. Brezilya takımı Palmeiras'tan genç savunmacı Vitor Reis'i renklerine bağladı.
İngiltere Premier Lig kulübü Manchester City, Palmeiras'tan 19 yaşındaki Brezilyalı stoper Vitor Reis'i transfer ettiğini açıkladı.
İngiliz ekibinin sosyal medyada yaptığı açıklamada, "Manchester City, Palmeiras'tan Vitor Reis'i transfer ettiğini duyurmaktan mutluluk duyuyor. Brezilya'nın 19 yaşındaki genç yıldızı, 2029 yazına kadar City'de kalacak olan 4,5 yıllık sözleşmeyle transfer oldu" ifadelerine yer verildi.
Reis, Palmeiras formasıyla bu sezon 38 maçta forma giydi.
Kaynak: tgrthaber.com