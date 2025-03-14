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 | Burak Ayaydın

Manchester United centilmenliği! Patrick Dorgu maça damga vurdu

UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda Manchester United ile Real Sociedad karşı karşıya geldi. Manchester United rakibini 4-1'lik skorla geçerken, maça damga vuran ise Patrick Dorgu'nun şık itirazı oldu.

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Manchester United centilmenliği! Patrick Dorgu maça damga vurdu
KAYNAK:
|
GİRİŞ:
14.03.2025
saat ikonu 14:14
|
GÜNCELLEME:
14.03.2025
saat ikonu 14:17

Manchester United ile Real Sociedad, UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 turu rövanş karşılaşmasına çıktılar. İlk maçtaki 1-1'lik skorun ardından Manchester United 4-1'lik galibiyetle gövde gösterisi yaptı ve çeyrek finale yükseldi. Heyecanlı mücadeleden daha çok konuşulan ise sahalarda görmeye alışık olmadığımız bir centilmenlik örneği oldu.

MANCHESTER UNITED PATRICK DORGU İLE ŞIK BİR İTİRAZDA BULUNDU

Manchester United'ın 2-1 önde olduğu anda hakem Benoit Bastien ev sahibi ekip lehine beyaz noktayı gösterdi. Traore, Fransız hakeme topa müdahale ettiği yönünde itirazlarda bulunurken, devreye pozisyonda yerde kalan Patrick Dorgu girdi. Danimarkalı oyuncu, hakemin yanına giderek kendisine faul yapılmadığını belirtti. Ardından da Bastien iki takımın kaptanlarını yanına çağırarak penaltı kararını iptal etti. Devamında 2 gol daha bulan Manchester United çeyrek finalde Olympique Lyon'un rakibi oldu.

Ruben Amorim 'proud' of Patrick Dorgu for telling referee to overturn penalty decision against Real Sociedad and outlines £30m man's key strength in learning Man Utd wing-back role | Goal.com

AMORIM'DEN 'GURUR DUYUYORUM' AÇIKLAMASI GELDİ

Manchester United Teknik Direktörü Ruben Amorim maçın ardından açıklamalar yaptı ve "Dorgu iyi bir şey yaptı. Onunla gurur duyuyorum. Skor 0-0 olsaydı da oyuncumun seçimini çok doğru bulurdum." ifadelerini kullandı.

https://x.com/ManUtd/status/1900304635346473008

Sıkça Sorulan Sorular

DORGU İNGİLİZ DEVİNE NEREDEN GELMİŞTİ?
Yetenekli futbolcu, 30 milyon Euro karşılığında İtalya'nın Lecce ekibinden transfer edilmişti.
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