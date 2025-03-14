Manchester United centilmenliği! Patrick Dorgu maça damga vurdu

UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda Manchester United ile Real Sociedad karşı karşıya geldi. Manchester United rakibini 4-1'lik skorla geçerken, maça damga vuran ise Patrick Dorgu'nun şık itirazı oldu.

Manchester United ile Real Sociedad, UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 turu rövanş karşılaşmasına çıktılar. İlk maçtaki 1-1'lik skorun ardından Manchester United 4-1'lik galibiyetle gövde gösterisi yaptı ve çeyrek finale yükseldi. Heyecanlı mücadeleden daha çok konuşulan ise sahalarda görmeye alışık olmadığımız bir centilmenlik örneği oldu.

MANCHESTER UNITED PATRICK DORGU İLE ŞIK BİR İTİRAZDA BULUNDU

Manchester United'ın 2-1 önde olduğu anda hakem Benoit Bastien ev sahibi ekip lehine beyaz noktayı gösterdi. Traore, Fransız hakeme topa müdahale ettiği yönünde itirazlarda bulunurken, devreye pozisyonda yerde kalan Patrick Dorgu girdi. Danimarkalı oyuncu, hakemin yanına giderek kendisine faul yapılmadığını belirtti. Ardından da Bastien iki takımın kaptanlarını yanına çağırarak penaltı kararını iptal etti. Devamında 2 gol daha bulan Manchester United çeyrek finalde Olympique Lyon'un rakibi oldu.

AMORIM'DEN 'GURUR DUYUYORUM' AÇIKLAMASI GELDİ

Manchester United Teknik Direktörü Ruben Amorim maçın ardından açıklamalar yaptı ve "Dorgu iyi bir şey yaptı. Onunla gurur duyuyorum. Skor 0-0 olsaydı da oyuncumun seçimini çok doğru bulurdum." ifadelerini kullandı.

https://x.com/ManUtd/status/1900304635346473008