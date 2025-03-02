Manchester United Fulham karşısında FA Cup'a veda etti!

Premier Lig devi Manchester United, FA Cup 5. Tur'da Fulham'a penaltılarla 4-3 mağlup olarak turnuvaya veda etti.

FA Cup 5. Turu'nda Manchester United evinde Fulham ile karşılaştı. Mücadelenin normal süresi ve uzatma devreleri 1-1 sona erdi. Seri penaltı atışlarında rakibine 4-3 mağlup olan Manchester United, FA Cup'a veda etti.

Manchester United'ın golünü 71'inci dakikada Bruno Fernandes kaydetti. Fulham'da fileleri 45+1'inci dakikada Bassey havalandırdı.

Seri penaltı atışlarında rakibini 4-3'le geçen Fulham, tur atlayan taraf oldu.

Maçta milli kalecimiz Altay Bayındır forma giymedi.