Manchester United ilk transferi 70 milyon Euroya yaptı!

İstanbul
Manchester United, Matheus Cunha transferi için yaklaşık 70 milyon Euro bonservis ödedi. Matheus Cunha'yı uzun zamandır takip eden İngiliz devi, sezonu resmen flaş bir transferle açtı.
Manchester United, kaos dolu bir sezonun ardından sürpriz bir transfer hamlesi yaptı. Hücum hattından memnun olmayan Manchester, Wolves forması giyen Matheus Cunha'ya resmen imza attırdı.
Yaz kampı öncesinde Brezilyalı oyuncuyla haftalık 200 bin Pound karşılığında anlaşan Mancester United, bonservis bedeli olarak ise yaklaşık 70 milyon Euro ödedi.
Sarı siyahlılar ile bu sezon 36 maça çıkan Matheus Cunha, 17 gol ve 6 asistlik skor üretti.
https://x.com/ManUtd/status/1929161016165720538