Manchester United ilk transferi 70 milyon Euroya yaptı!

Manchester United, Matheus Cunha transferi için yaklaşık 70 milyon Euro bonservis ödedi. Matheus Cunha'yı uzun zamandır takip eden İngiliz devi, sezonu resmen flaş bir transferle açtı.

Manchester United, kaos dolu bir sezonun ardından sürpriz bir transfer hamlesi yaptı. Hücum hattından memnun olmayan Manchester, Wolves forması giyen Matheus Cunha'ya resmen imza attırdı.

MANCHESTER UNITED MATHEUS CUNHA İÇİN 70 MİLYON EURO ÖDEDİ

Yaz kampı öncesinde Brezilyalı oyuncuyla haftalık 200 bin Pound karşılığında anlaşan Mancester United, bonservis bedeli olarak ise yaklaşık 70 milyon Euro ödedi.

MATHEUS CUNHA VE WOLVES PERFORMANSI

Sarı siyahlılar ile bu sezon 36 maça çıkan Matheus Cunha, 17 gol ve 6 asistlik skor üretti.

https://x.com/ManUtd/status/1929161016165720538