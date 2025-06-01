Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Çözen Kazanır Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
22°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Spor
Avatar
Editor
 | Burak Ayaydın

Manchester United ilk transferi 70 milyon Euroya yaptı!

Manchester United, Matheus Cunha transferi için yaklaşık 70 milyon Euro bonservis ödedi. Matheus Cunha'yı uzun zamandır takip eden İngiliz devi, sezonu resmen flaş bir transferle açtı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Manchester United ilk transferi 70 milyon Euroya yaptı!
KAYNAK:
Burak Ayaydın
|
GİRİŞ:
01.06.2025
saat ikonu 18:15
|
GÜNCELLEME:
01.06.2025
saat ikonu 18:15

Manchester United, kaos dolu bir sezonun ardından sürpriz bir transfer hamlesi yaptı. Hücum hattından memnun olmayan Manchester, Wolves forması giyen Matheus Cunha'ya resmen imza attırdı.

MANCHESTER UNITED MATHEUS CUNHA İÇİN 70 MİLYON EURO ÖDEDİ

Yaz kampı öncesinde Brezilyalı oyuncuyla haftalık 200 bin Pound karşılığında anlaşan Mancester United, bonservis bedeli olarak ise yaklaşık 70 milyon Euro ödedi.

Manchester United ilk transferi 70 milyon Euroya yaptı!

MATHEUS CUNHA VE WOLVES PERFORMANSI

Sarı siyahlılar ile bu sezon 36 maça çıkan Matheus Cunha, 17 gol ve 6 asistlik skor üretti.

https://x.com/ManUtd/status/1929161016165720538

Sıkça Sorulan Sorular

CUNHA'NIN PİYASA DEĞERİ NE KADARDI?
Brezilyalı yıldızın güncel bonservis bedeli, 60 milyon Euro olarak gösteriliyordu.
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Trabzonspor'da Fatih Tekke'den transfer kritiği: Yıldız orta sahayı imza için bekletiyor!
Bodrum FK-Beşiktaş | CANLI MAÇ ANLATIMI
ETİKETLER
#Ay ışığı altında yürüyüş
#çözen kazanır
#çözen kazanır ekstra
#çözülen
#çözün kazanan
#Çözün Kazanır
#Çözünen Kazanan
#çözünen kazanır
#Futbol maçı
#Manchester United
#Transfer Haberleri
#matheus cunha
#Spor
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.