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 | Burak Ayaydın

Trabzonspor'da Fatih Tekke'den transfer kritiği: Yıldız orta sahayı imza için bekletiyor!

Trabzonspor'da Fatih Tekke'den Davy Klaassen transferi için flaş bir karar geldi. Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, Ajaxlı Davy Klaassen hamlesi için aceleci olunmaması gerektiğini öne sürdü.

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Trabzonspor'da Fatih Tekke'den transfer kritiği: Yıldız orta sahayı imza için bekletiyor!
KAYNAK:
Burak Ayaydın
|
GİRİŞ:
01.06.2025
saat ikonu 17:51
|
GÜNCELLEME:
01.06.2025
saat ikonu 17:54

Trabzonspor'da Fatih Tekke'den Davy Klaassen hakkında sürpriz bir yaklaşım söz konusu oldu. Trabzonspor yönetimi Davy Klaassen transferi için Fatih Tekke'den onay beklerken, genç hoca ise önceliğinin Davy Klaassen olmadığını açıkladı.

FATİH TEKKE'DEN TRABZONSPOR YÖNETİMİNE DAVY KLAASSEN TRANSFERİ İÇİN ÖN ŞART

Trabzonspor'da Fatih Tekke'den gelecek sezon için farklı bir transfer planlaması geldi. Trabzonspor'un ilgisi doğrultusunda Davy Klaassen imza atamaya olumlu yaklaşırken, Fatih Tekke ise yönetimden daha genç potansiyeller istedi! Trabzonspor orta sahasının ritmini artırmak isteyen Fatih Tekke, Davy Klaassen hamlesinin şu an için bekletilmesini ve planlamadaki önceliğin gençlerden yana olmasını talep etti.

Trabzonspor'da Fatih Tekke'den transfer kritiği: Yıldız orta sahayı imza için bekletiyor!

FATİH TEKKE TRABZONSPOR'UNDA TRANSFER KRİTİKLERİ

Trabzonspor camiasının beklediği takımı ortaya çıkarmak için ciddi bir çalışma süreci yürüten Fatih Tekke, gelecek sezon için Karadeniz ekibi adına rakipleri rahatsız edecek bir kadro kurmak istiyor. Halihazırda Trabzonspor kadrosunun yetenek skalasından memnun olmayan Fatih Tekke, Simon Banza gibi özel isimler keşfetmeleri gerektiğini düşünüyor.

Trabzonspor'da Fatih Tekke'den transfer kritiği: Yıldız orta sahayı imza için bekletiyor!

TRABZONSPOR'A İMZA ATMAK İSTEYEN DAVY KLAASSEN'İN AJAX PERFORMANSI

Trabzonspor'un transfer gündemindeki Davy Klaassen, Ajax formasıyla bu sezon 35 maça çıktı ve 2399 dakika süre aldı. Ayrıca bu zaman diliminde 8 gol ve 2 asistlik katkı sağlayan 32 yaşındaki Davy Klaassen'in, gelecek yazla birlikte sözleşmesi sona eriyor.

Trabzonspor'da Fatih Tekke'den transfer kritiği: Yıldız orta sahayı imza için bekletiyor!
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Sıkça Sorulan Sorular

DAVY KLAASSEN AJAX DIŞINDA HANGİ KULÜPLERDE OYNADI?
Tecrübeli orta saha; Ajax haricinde Inter, Everton ve Werder Bremen formaları giymişti.
ETİKETLER
#trabzonspor
#trabzonspor
#fatih tekke
#fatih tekke
#Davy Klaassen
#Transfer Haberleri
#Ajax
#Spor
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