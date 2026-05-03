İngiltere Premier Lig'de 35. hafta maçlarının heyecanı yaşanıyor. Premier Lig'de haftanın sonucu merakla beklenen dev maçında Manchester United ile Liverpool, Old Trafford'da karşı karşıya geldi.

HABERİN ÖZETİ Manchester United, Liverpool'u devirdi! "Kırmızı Şeytanlar"dan 3-2'lik galibiyet İngiltere Premier Lig'de 35. hafta maçında Manchester United, Liverpool'u 3-2 mağlup etti. Manchester United, 6. dakikada Cunha ve 14. dakikada Sesko'nun golleriyle 2-0 öne geçti. Liverpool, 47. dakikada Szoboszlai ve 56. dakikada Gakpo'nun golleriyle skora denge getirdi: 2-2. Manchester United, 77. dakikada Kobbie Mainoo'nun golüyle 3-2 öne geçti ve maçı kazandı. Bu sonuçla Manchester United, gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'ne katılmayı garantiledi.

Maça hızlı başlayan taraf ev sahibi Manchester United oldu. "Kırmızı Şeytanlar", karşılaşmanın 6. dakikasında Cunha'nın golüyle 1-0 öne geçdi. Manchester United, mücadelenin 14. dakikasında Sesko'nun attığı golle skoru 2-0 yaptı. İlk yarının kalan bölümünde başka gol olmadı ve devre arasına Manchester United'ın 2-0'lık üstünlüğüyle girildi.

Maçın ikinci yarısına hızlı başlayan taraf ise konuk ekip Liverpool oldu. Liverpool, mücadelenin 47. dakikasında Szoboszlai'nin golüyle skoru 2-1 yaptı. Liverpool, karşılaşmanın 56. dakikasında Gakpo ile bir gol daha bularak maça dengeyi getirdi ve durum 2-2 oldu.

Maçın 77. dakikasında Manchester United, Kobbie Mainoo'nun attığı golle bir kez daha öne geçti ve skoru 3-2 yaptı.

Maçın kalan dakikalarında başka gol olmadı ve Manchester United, Liverpool'u 3-2 mağlup etmeyi başardı.

Manchester United, bu sonuçla ligdeki 18. galibiyetini alarak puanını 64 yaptı. Liverpool ise ligdeki 11. yenilgisini yaşayarak 58 puanda kaldı.

Manchester United, Premier Lig'in 36. haftasında deplasmanda Sunderland'e konuk olacak. Liverpool ise 36. hafta maçında sahasında Chelsea'yi ağırlayacak.

MANCHESTER UNITED ŞAMPİYONLAR LİGİ'Nİ GARANTİLEDİ

Manchester United bu sonuçla gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'ne katılmayı garantiledi.

Kırmızı Şeytanlar son olarak 2023-2024 sezonunda bu turnuvada mücadele etmiş ve temsilcimiz Galatasaray ile aynı grupta yer almıştı.