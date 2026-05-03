Alex Ferguson hastaneye kaldırıldı! İskoç teknik adamdan kötü haber

İngiltere Premier Lig'de Manchester United ile Liverpool'un karşı karşıya geldiği mücadele öncesi Manchester United'ın efsanevi teknik direktörü Alex Ferguson'dan kötü haber geldi. Ferguson, maçtan önce rahatsızlanınca tedbir amaçlı ambulansla hastaneye sevk edildi.

İngiltere'de 35. hafta maçlarının heyecanı yaşanıyor. Premier Lig'de haftanın dev maçında Manchester United ile Liverpool, Old Trafford'da karşı karşıya geldi.

İngiltere Premier Lig'de Manchester United ile Liverpool arasındaki maç öncesinde Manchester United'ın efsanevi teknik direktörü Alex Ferguson rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı.
Alex Ferguson, maçtan önce rahatsızlanınca tedbir amaçlı hastaneye sevk edildi.
84 yaşındaki Ferguson'un durumunun kritik olmadığı ve kontroller sonrası evine dönmesinin beklendiği belirtildi.
Ferguson, Manchester ekibini 27 yıl çalıştırmıştır.
Ferguson, 2018 yılında beyin kanaması geçirmişti.
Dev maç öncesinde Manchester United'ın efsanevi İskoç teknik direktörü Alex Ferguson'dan kötü haber geldi. Ferguson, maçtan önce rahatsızlanınca tedbir amaçlı ambulansla hastaneye sevk edildi. 84 yaşındaki Ferguson'un durumunun kritik olmadığı, kontrollerin ardından evine dönmesinin beklendiği kaydedildi.

Manchester ekibini 27 yıl çalıştıran Ferguson, kulübün maçlarını genellikle direktör locasından takip ediyor.

Alex Ferguson, 2018 yılında beyin kanaması geçirmiş ve bir süre yoğun bakımda kalmıştı.

