Alex Ferguson hastaneye kaldırıldı! İskoç teknik adamdan kötü haber

İngiltere Premier Lig'de 35. hafta maçlarının heyecanı yaşanıyor. Premier Lig'de haftanın dev maçında Manchester United ile Liverpool, Old Trafford'da karşı karşıya geldi.

Dev maç öncesinde Manchester United'ın efsanevi İskoç teknik direktörü Alex Ferguson'dan kötü haber geldi. Ferguson, maçtan önce rahatsızlanınca tedbir amaçlı ambulansla hastaneye sevk edildi. 84 yaşındaki Ferguson'un durumunun kritik olmadığı, kontrollerin ardından evine dönmesinin beklendiği kaydedildi.

Manchester ekibini 27 yıl çalıştıran Ferguson, kulübün maçlarını genellikle direktör locasından takip ediyor.

Alex Ferguson, 2018 yılında beyin kanaması geçirmiş ve bir süre yoğun bakımda kalmıştı.