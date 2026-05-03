Fransa'nın başkenti Paris'te 27 Nisan - 4 Mayıs 2026 tarihleri arasında düzenlenen Dünya Para Yüzme Serisi'nde heyecan devam ediyor. Türkiye müsabakalarda bir kez daha büyük bir gurur yaşadı.

Özetle

HABERİN ÖZETİ Sümeyye Boyacı'dan altın madalya Türkiye'yi temsil eden milli sporcu Sümeyye Boyacı, Fransa'nın Paris'inde düzenlenen Dünya Para Yüzme Serisi'nde kadınlar 50 metre sırtüstü finalinde altın madalya kazandı. Sümeyye Boyacı, 47.38'lik derecesiyle birinci oldu. Dünya Para Yüzme Serisi, 27 Nisan - 4 Mayıs 2026 tarihleri arasında Paris'te düzenleniyor.

Organizasyonda Türkiye'yi temsil eden milli sporcu Sümeyye Boyacı, açık yaş kadınlar 50 metre sırtüstü branşı finalinde mücadele etti.

Sümeyye, finalde gösterdiği performansla rakiplerini geride bırakarak kürsünün en üst basamağına çıktı. Sümeyye Boyacı, final yarışında 47.38'lik derecesiyle birinci oldu ve altın madalya kazandı.