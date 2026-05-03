 | Yasin Aşan

Can Öncü'den Macaristan'da çifte podyum

Dünya Supersport Şampiyonası'nın Macaristan'daki 4. ayağında hafta sonu yarışlarının heyecanı tamamlandı. Pata Yamaha Ten Kate takımı adına yarışan milli motosikletçi Can Öncü, ikinci yarışı 2. sırada tamamlayarak haftayı çifte podyumla kapattı.

Dünya Supersport Şampiyonası'nda heyecan devam ediyor. Macaristan'da Balatonfökajar'daki 4,1 kilometrelik Balaton Park'ta, 18 tur üzerinden yapılan yarışların ikincisi de sona erdi.

HABERİN ÖZETİ

Can Öncü'den Macaristan'da çifte podyum

Bilgi Okunma süresi 25 saniyeye düşürüldü.
Dünya Supersport Şampiyonası'nın Macaristan'da düzenlenen ikinci yarışında şampiyona lideri Albert Arenas birinci olurken, milli motosikletçi Can Öncü ikinci sırayı elde etti.
Yarış, Balaton Park'ta 18 tur üzerinden yapıldı.
Can Öncü, yarışa üçüncü cepten başladı ve ilk turda liderliğe yükseldi.
Podyumda üç Yamaha sürücüsü yer aldı: Albert Arenas (1.), Can Öncü (2.) ve Roberto Garcia (3.).
Can Öncü, Macaristan'daki hafta sonunu çifte podyumla tamamladı.
Şampiyonada Can Öncü 150 puanı bulunan lider Arenas'ın 62 puan gerisinde 5. sırada yer alıyor.
Sezonun 5. ayağı 16-17 Mayıs tarihlerinde Çekya'da yapılacak.
Bilgi Okunma süresi 25 saniyeye düşürüldü.

Pata Yamaha Ten Kate takımı adına yarışan milli motosikletçi Can Öncü, üçüncü cepten başladığı mücadelenin ilk turunda liderliğe yükseldi. Son bölümde liderlik mücadelesini kazanan şampiyona lideri İspanyol Albert Arenas, damalı bayrağı ilk sırada gördü. Can Öncü ikinci, İspanyol Roberto Garcia ise üçüncü sırayı elde etti. Böylece podyumda üç Yamaha sürücüsü yer aldı.

Dünkü ilk yarışta 3'üncü olan Can böylece Macaristan'da haftayı çifte podyumla tamamladı.

Şampiyonada üst üste 3. kez podyuma çıkan Can Öncü, sürücüler klasmanında 150 puanı bulunan lider Arenas'ın 62 puan gerisinde 5. sırada yer alıyor.

Dünya Supersport Şampiyonası'nda sezonun 5. ayağında yarışlar, 16-17 Mayıs tarihlerinde Çekya'da yapılacak.

