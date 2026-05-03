Dünya Supersport Şampiyonası'nda heyecan devam ediyor. Macaristan'da Balatonfökajar'daki 4,1 kilometrelik Balaton Park'ta, 18 tur üzerinden yapılan yarışların ikincisi de sona erdi.

Özetle

HABERİN ÖZETİ Can Öncü'den Macaristan'da çifte podyum Dünya Supersport Şampiyonası'nın Macaristan'da düzenlenen ikinci yarışında şampiyona lideri Albert Arenas birinci olurken, milli motosikletçi Can Öncü ikinci sırayı elde etti. Yarış, Balaton Park'ta 18 tur üzerinden yapıldı. Can Öncü, yarışa üçüncü cepten başladı ve ilk turda liderliğe yükseldi. Podyumda üç Yamaha sürücüsü yer aldı: Albert Arenas (1.), Can Öncü (2.) ve Roberto Garcia (3.). Can Öncü, Macaristan'daki hafta sonunu çifte podyumla tamamladı. Şampiyonada Can Öncü 150 puanı bulunan lider Arenas'ın 62 puan gerisinde 5. sırada yer alıyor. Sezonun 5. ayağı 16-17 Mayıs tarihlerinde Çekya'da yapılacak.

Pata Yamaha Ten Kate takımı adına yarışan milli motosikletçi Can Öncü, üçüncü cepten başladığı mücadelenin ilk turunda liderliğe yükseldi. Son bölümde liderlik mücadelesini kazanan şampiyona lideri İspanyol Albert Arenas, damalı bayrağı ilk sırada gördü. Can Öncü ikinci, İspanyol Roberto Garcia ise üçüncü sırayı elde etti. Böylece podyumda üç Yamaha sürücüsü yer aldı.

Dünkü ilk yarışta 3'üncü olan Can böylece Macaristan'da haftayı çifte podyumla tamamladı.

Şampiyonada üst üste 3. kez podyuma çıkan Can Öncü, sürücüler klasmanında 150 puanı bulunan lider Arenas'ın 62 puan gerisinde 5. sırada yer alıyor.

Dünya Supersport Şampiyonası'nda sezonun 5. ayağında yarışlar, 16-17 Mayıs tarihlerinde Çekya'da yapılacak.