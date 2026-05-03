Can Öncü'den Macaristan'da çifte podyum

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Dünya Supersport Şampiyonası'nda heyecan devam ediyor. Macaristan'da Balatonfökajar'daki 4,1 kilometrelik Balaton Park'ta, 18 tur üzerinden yapılan yarışların ikincisi de sona erdi.
Pata Yamaha Ten Kate takımı adına yarışan milli motosikletçi Can Öncü, üçüncü cepten başladığı mücadelenin ilk turunda liderliğe yükseldi. Son bölümde liderlik mücadelesini kazanan şampiyona lideri İspanyol Albert Arenas, damalı bayrağı ilk sırada gördü. Can Öncü ikinci, İspanyol Roberto Garcia ise üçüncü sırayı elde etti. Böylece podyumda üç Yamaha sürücüsü yer aldı.
Dünkü ilk yarışta 3'üncü olan Can böylece Macaristan'da haftayı çifte podyumla tamamladı.
Şampiyonada üst üste 3. kez podyuma çıkan Can Öncü, sürücüler klasmanında 150 puanı bulunan lider Arenas'ın 62 puan gerisinde 5. sırada yer alıyor.
Dünya Supersport Şampiyonası'nda sezonun 5. ayağında yarışlar, 16-17 Mayıs tarihlerinde Çekya'da yapılacak.