61. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu Ankara - Ankara etabıyla sona erdi. Genel ferdi klasmanda Caja Rural-Seguros RGA takımından Avustralyalı sporcu Sebastian Berwick şampiyonluğa adını yazdıran isim oldu. 26 Nisan’da Çeşme'den başlayan ve 8 gün boyunca 8 etapta toplam 1.133,5 kilometrelik parkurda düzenlenen organizasyon, başkentte koşulan 105,2 kilometrelik Ankara-Ankara etabıyla sona erdi.

HABERİN ÖZETİ 61. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun kazananı Avustralyalı sporcu Sebastian Berwick 61. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu, genel ferdi klasmanda Avustralyalı sporcu Sebastian Berwick'in şampiyonluğuyla Ankara etabıyla sona erdi. Organizasyon, 26 Nisan'da Çeşme'den başlayıp 8 gün boyunca 8 etapta toplam 1.133,5 kilometrelik parkurda düzenlendi. Turda 23 takım, 27 ülkeden 159 sporcu mücadele etti. Sebastian Berwick, toplamda 26 saat 34 dakika 19 saniyelik derecesiyle genel klasmanda birinci oldu. Genel klasmanda Ivan Ramiro Sosa ikinci ve Kamiel Bonneu üçüncü sırada yer aldı. Takım klasmanında ise Astana birinci oldu.

27 ÜLKEDEN 159 SPORCU MÜCADELE ETTİ

23 takım, 27 ülkeden 159 sporcunun mücadele ettiği turda, 6. etapta liderliği ele geçiren 26 yaşındaki Sebastian Berwick, toplamda 26 saat 34 dakika 19 saniyelik derecesiyle genel klasmanda birinciliği elde ederek turkuaz mayonun sahibi oldu.

Genel klasmanda Equipo Kern Pharma takımından Kolombiyalı Ivan Ramiro Sosa ikinci ve Solution Tech NIPPO Rali ekibinin Belçikalı sporcusu Kamiel Bonneu ise üçüncü sırada yer aldı.

Turun 8. ve son etabında ise Team Flanders-Baloise takımından Belçikalı sporcu Tom Crabbe birinciliği elde etti. Crabbe, Ankara parkurunu 2 saat 11 dakika 35 saniyelik derecesiyle tamamladı.

BEYAZ, YEŞİL VE KIRMIZI MAYONUN SAHİPLERİ DE BELLİ OLDU

Yarışta turkuaz mayonun yanı sıra diğer kategorilerde de ödüller sahiplerini buldu. Beyaz mayo Mustafa Tarakçı’ya, yeşil mayo Tom Crabbe’ye, kırmızı mayo ise Sebastian Berwick’e takdim edildi.

TAKIM KLASMANINDA ASTANA BİRİNCİ OLDU

Takım klasmanında ise World Tour ekibi Astana birinciliği elde etti. Lev Gonov, Davide Ballerini, Alessio Delle Vedove, Henok Mulueberhan, Matteo Scalco, Nicolya Vinokourov ve Darren Van Bekkum’dan oluşan ekip, organizasyonu zirvede tamamladı.

TGA - GoTürkiye sponsorluğundaki Beyaz Mayo, Mustafa Tarakçı’ya Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği Destek ve Mali Hizmetler Genel Müdürü Mehmet Tuncer tarafından takdim edildi. Spor Toto sponsorluğundaki Yeşil Mayo, Tom Crabbe’ye Gençlik ve Spor Bakanı Yardımcısı Hamza Yerlikaya tarafından takdim edildi. Türk Hava Yolları sponsorluğundaki Kırmızı Mayo, Sebastian Berwick’e Gençlik ve Spor Bakanı Yardımcısı Hamza Yerlikaya tarafından takdim edildi.

ANKARA, 27 YIL ARADAN SONRA ETKİNLİĞE EV SAHİPLİĞİ YAPTI

Yarış ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Ankara'nın 27 yıl aradan sonra bu önemli etkinliğe ev sahipliği yaptığını belirterek, "Sporun birleştirişi gücünü bir kez daha ortaya koyan bu organizasyon, 27 farklı ülkeden sporcuları aynı hedef etrafında buluştururken centilmenliğin ve rekabetin en güzel örneklerini sahaya yansıttı. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi ve Anıtkabir aksındaki parkur organizasyonu sportif olduğu kadar sembolik olarak da çok daha anlamlı hale getirmiş oldu. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu, yıllar içinde kazandığı tecrübe ve ulaştığı seviyeyle uluslararası güçlü bir yer edinmeye devam edecektir. Bu büyük organizasyon boyunca ülkemizin eşsiz coğrafyasını, tarihini ve doğal güzelliklerle ekranları başında takip eden yüz milyonlarca izleyici bulunmaktadır. Dolayısıyla hem ülkemizin hem de Ankara'nın tanıtımı adına güzel bir etkinlik olduğunu, çok faydalı bir etkinlik olduğunu ben tekrar altını çizerek ifade etmek istedim" dedi.

Yılmaz, yarışın Türkiye’nin doğal ve kültürel güzelliklerinin tanıtımına katkı sağladığını belirterek, dereceye giren sporcuları tebrik etti ve tüm katılımcılara teşekkür etti. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nin ilk kez organizasyona ev sahipliği yaptığını ifade eden Yılmaz, emeği geçenlere de teşekkür etti.

DAHA YOĞUN BİR KATILIM BEKLENİYOR

Gelecek seneki turun çok daha yoğun katılımla gerçekleşeceğini söyleyen Yılmaz, "Bizim bisikleti yeni nesillere sevdirmemiz lazım. Her bakımdan, hem kişisel sağlık açısından hem çevre açısından hem toplumumuzun genel bütünleşmesi açısından çok güzel bir şey bisiklet kullanımı. Bu vesileyle tüm topluma da bisiklet sevgisinin tekrar yansıtılması açısından da çok faydalı olacaktır diye inanıyorum" ifadelerini kullandı.