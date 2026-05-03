Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
10°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Spor
Avatar
Editor
 | Şenay Yurtalan

61. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun kazananı Avustralyalı sporcu Sebastian Berwick

61. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun Ankara-Ankara etabı, 3 Mayıs’ta gerçekleşti. Genel klasmanda Caja Rural-Seguros RGA takımından Avustralyalı sporcu Sebastian Berwick şampiyon oldu.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
61. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun kazananı Avustralyalı sporcu Sebastian Berwick
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
03.05.2026
saat ikonu 17:00
|
GÜNCELLEME:
03.05.2026
saat ikonu 17:03

61. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu - Ankara etabıyla sona erdi. Genel ferdi klasmanda Caja Rural-Seguros RGA takımından Avustralyalı sporcu Sebastian Berwick şampiyonluğa adını yazdıran isim oldu. 26 Nisan’da Çeşme'den başlayan ve 8 gün boyunca 8 etapta toplam 1.133,5 kilometrelik parkurda düzenlenen organizasyon, başkentte koşulan 105,2 kilometrelik Ankara-Ankara etabıyla sona erdi.

HABERİN ÖZETİ

61. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun kazananı Avustralyalı sporcu Sebastian Berwick

Bilgi Okunma süresi 22 saniyeye düşürüldü.
61. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu, genel ferdi klasmanda Avustralyalı sporcu Sebastian Berwick'in şampiyonluğuyla Ankara etabıyla sona erdi.
Organizasyon, 26 Nisan'da Çeşme'den başlayıp 8 gün boyunca 8 etapta toplam 1.133,5 kilometrelik parkurda düzenlendi.
Turda 23 takım, 27 ülkeden 159 sporcu mücadele etti.
Sebastian Berwick, toplamda 26 saat 34 dakika 19 saniyelik derecesiyle genel klasmanda birinci oldu.
Genel klasmanda Ivan Ramiro Sosa ikinci ve Kamiel Bonneu üçüncü sırada yer aldı.
Takım klasmanında ise Astana birinci oldu.
Bilgi Okunma süresi 22 saniyeye düşürüldü.
61. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun kazananı Avustralyalı sporcu Sebastian Berwick

27 ÜLKEDEN 159 SPORCU MÜCADELE ETTİ

23 takım, 27 ülkeden 159 sporcunun mücadele ettiği turda, 6. etapta liderliği ele geçiren 26 yaşındaki Sebastian Berwick, toplamda 26 saat 34 dakika 19 saniyelik derecesiyle genel klasmanda birinciliği elde ederek turkuaz mayonun sahibi oldu.

Genel klasmanda Equipo Kern Pharma takımından Kolombiyalı Ivan Ramiro Sosa ikinci ve Solution Tech NIPPO Rali ekibinin Belçikalı sporcusu Kamiel Bonneu ise üçüncü sırada yer aldı.
Turun 8. ve son etabında ise Team Flanders-Baloise takımından Belçikalı sporcu Tom Crabbe birinciliği elde etti. Crabbe, Ankara parkurunu 2 saat 11 dakika 35 saniyelik derecesiyle tamamladı.

61. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun kazananı Avustralyalı sporcu Sebastian Berwick

BEYAZ, YEŞİL VE KIRMIZI MAYONUN SAHİPLERİ DE BELLİ OLDU

Yarışta turkuaz mayonun yanı sıra diğer kategorilerde de ödüller sahiplerini buldu. Beyaz mayo Mustafa Tarakçı’ya, yeşil mayo Tom Crabbe’ye, kırmızı mayo ise Sebastian Berwick’e takdim edildi.

61. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun kazananı Avustralyalı sporcu Sebastian Berwick

TAKIM KLASMANINDA ASTANA BİRİNCİ OLDU

Takım klasmanında ise World Tour ekibi Astana birinciliği elde etti. Lev Gonov, Davide Ballerini, Alessio Delle Vedove, Henok Mulueberhan, Matteo Scalco, Nicolya Vinokourov ve Darren Van Bekkum’dan oluşan ekip, organizasyonu zirvede tamamladı.
TGA - GoTürkiye sponsorluğundaki Beyaz Mayo, Mustafa Tarakçı’ya Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği Destek ve Mali Hizmetler Genel Müdürü Mehmet Tuncer tarafından takdim edildi. Toto sponsorluğundaki Yeşil Mayo, Tom Crabbe’ye Gençlik ve Spor Bakanı Yardımcısı Hamza Yerlikaya tarafından takdim edildi. Türk Hava Yolları sponsorluğundaki Kırmızı Mayo, Sebastian Berwick’e Gençlik ve Spor Bakanı Yardımcısı Hamza Yerlikaya tarafından takdim edildi.

61. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun kazananı Avustralyalı sporcu Sebastian Berwick

ANKARA, 27 YIL ARADAN SONRA ETKİNLİĞE EV SAHİPLİĞİ YAPTI

Yarış ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Ankara'nın 27 yıl aradan sonra bu önemli etkinliğe ev sahipliği yaptığını belirterek, "Sporun birleştirişi gücünü bir kez daha ortaya koyan bu organizasyon, 27 farklı ülkeden sporcuları aynı hedef etrafında buluştururken centilmenliğin ve rekabetin en güzel örneklerini sahaya yansıttı. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi ve Anıtkabir aksındaki parkur organizasyonu sportif olduğu kadar sembolik olarak da çok daha anlamlı hale getirmiş oldu. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu, yıllar içinde kazandığı tecrübe ve ulaştığı seviyeyle uluslararası güçlü bir yer edinmeye devam edecektir. Bu büyük organizasyon boyunca ülkemizin eşsiz coğrafyasını, tarihini ve doğal güzelliklerle ekranları başında takip eden yüz milyonlarca izleyici bulunmaktadır. Dolayısıyla hem ülkemizin hem de Ankara'nın tanıtımı adına güzel bir etkinlik olduğunu, çok faydalı bir etkinlik olduğunu ben tekrar altını çizerek ifade etmek istedim" dedi.

Yılmaz, yarışın Türkiye’nin doğal ve kültürel güzelliklerinin tanıtımına katkı sağladığını belirterek, dereceye giren sporcuları tebrik etti ve tüm katılımcılara teşekkür etti. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nin ilk kez organizasyona ev sahipliği yaptığını ifade eden Yılmaz, emeği geçenlere de teşekkür etti.

61. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun kazananı Avustralyalı sporcu Sebastian Berwick

DAHA YOĞUN BİR KATILIM BEKLENİYOR

Gelecek seneki turun çok daha yoğun katılımla gerçekleşeceğini söyleyen Yılmaz, "Bizim bisikleti yeni nesillere sevdirmemiz lazım. Her bakımdan, hem kişisel sağlık açısından hem çevre açısından hem toplumumuzun genel bütünleşmesi açısından çok güzel bir şey bisiklet kullanımı. Bu vesileyle tüm topluma da bisiklet sevgisinin tekrar yansıtılması açısından da çok faydalı olacaktır diye inanıyorum" ifadelerini kullandı.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Miami GP'de sprint yarışını Norris kazandı
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
İngilizler Barış Alper Yılmaz için adeta yarış halinde! Milli yıldıza Premier Lig kancası: Geri sayım başladı
ETİKETLER
#Spor
#Spor
#Ankara
#Bisiklet Yarışı
#Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu
#Sebastian Berwick
#Spor
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.