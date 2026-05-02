SON DAKİKA!
Miami GP'de sprint yarışını Norris kazandı

Formula 1'de sezonun 4. etabı Miami Grand Prix'sinin heyecanı yaşanıyor. Miami GP'deki sprint yarışını, McLaren takımının İngiliz pilotu Lando Norris kazandı. Sprint yarışını Oscar Piastri ikinci, Charles Leclerc ise üçüncü sırada tamamladı.

GİRİŞ:
02.05.2026
saat ikonu 20:59
|
GÜNCELLEME:
02.05.2026
saat ikonu 20:59

Formula 1'de sezonun 4. etabı Miami Grand Prix'si gerçekleştirilecek. ABD'nin 5,4 kilometrelik Uluslararası Miami Pisti'nde yapılacak yarış, yarın 57 tur üzerinden düzenlenecek.

Miami Grand Prix'sinin sprint yarışı gerçekleştirildi. Sprint yarışını, McLaren takımının İngiliz pilotu kazandı. Yarışta 29 dakika 15.045 saniyelik süresiyle damalı bayrağı ilk sırada gören Norris, 8 puanı hanesine yazdırdı.

Norris'in takım arkadaşı Avustralyalı , liderin 3.766 saniye gerisinde ikinci, Ferrari'nin Monakolu pilotu Charles Leclerc ise 6.251 saniye arkasında üçüncü oldu.

Formula 1'de Mercedes pilotlarından George Russell sezonun ilk yarışı Avustralya'da, Kimi Antonelli ise Çin ve Japonya'da podyumun zirvesine çıkmıştı. Bahreyn ve Suudi Arabistan Grand Prix'leri güvenlik gerekçesiyle iptal edilmişti.

