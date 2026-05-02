Miami GP'de sprint yarışını Norris kazandı

Formula 1'de 2026 sezonu heyecanı devam ediyor. Formula 1'de sezonun 4. etabı Miami Grand Prix'si gerçekleştirilecek. ABD'nin 5,4 kilometrelik Uluslararası Miami Pisti'nde yapılacak yarış, yarın 57 tur üzerinden düzenlenecek.

Miami Grand Prix'sinin sprint yarışı gerçekleştirildi. Sprint yarışını, McLaren takımının İngiliz pilotu Lando Norris kazandı. Yarışta 29 dakika 15.045 saniyelik süresiyle damalı bayrağı ilk sırada gören Norris, 8 puanı hanesine yazdırdı.

Norris'in takım arkadaşı Avustralyalı Oscar Piastri, liderin 3.766 saniye gerisinde ikinci, Ferrari'nin Monakolu pilotu Charles Leclerc ise 6.251 saniye arkasında üçüncü oldu.

Formula 1'de Mercedes pilotlarından George Russell sezonun ilk yarışı Avustralya'da, Kimi Antonelli ise Çin ve Japonya'da podyumun zirvesine çıkmıştı. Bahreyn ve Suudi Arabistan Grand Prix'leri güvenlik gerekçesiyle iptal edilmişti.