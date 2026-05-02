VakıfBank, Şampiyonlar Ligi'nde finale yükseldi! Temsilcimiz, Imoco'yu devirdi

CEV Zeren Group Şampiyonlar Ligi'nde Dörtlü Final maçlarının heyecanı başladı. Organizasyonda ilk yarı final maçında Türkiye'yi temsil eden VakıfBank ile İtalya ekibi Imoco Conegliano karşı karşıya geldi. VakıfBank, 2-0 yenik duruma düştüğü maçta rakibini 3-2 mağlup ederek adını Şampiyonlar Ligi'nde finale yazdırdı.

CEV Zeren Group 'nde Dörtlü Final maçlarının heyecanı yaşanıyor. Şampiyonlar Ligi'nde Dörtlü Final maçları, İstanbul'da Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanıyor.

VakıfBank, CEV Zeren Group Şampiyonlar Ligi'nde yarı finalde İtalyan temsilcisi Imoco Conegliano'yu 3-2 yenerek finale yükseldi.
VakıfBank ilk seti 25-22, ikinci seti 18-25 kaybederek 2-0 geriye düştü.
Üçüncü seti 29-27, dördüncü seti 25-23 kazanan VakıfBank durumu 2-2'ye getirdi.
Son seti 15-11 alan VakıfBank maçı 3-2 kazandı.
VakıfBank finalde Eczacıbaşı Dynavit-Savino Del Bene mücadelesinin galibiyle karşılaşacak.
Katarina Dangubic, dördüncü sette sakatlık yaşayarak maça devam edemedi.
VakıfBank, yarı final ilk maçında İtalyan temsilcisi Imoco Conegliano ile karşı karşıya geldi.

Karşılaşmaya iyi başlayan VakıfBank, Imoco'nun üst üste yaptığı hatalarla 8-5'lik üstünlük yakaladı. Dengeli bir oyuna sahne olan maçta sarı-siyahlılar, file önünde kritik sayılar aldı. İtalyan temsilcisi, son anları etkili oynadı ve ilk seti 25-22 üstün bitirerek 1-0 öne geçti.

Karşılıklı sayılarla başlayan ikinci sette Imoco, üstün bir performans sergiledi. Imoco, seti 25-18 kazanarak durumu 2-0 yaptı.

Üçüncü set, çekişmeli bir oyuna sahne oldu. Boskovic performansıyla ön plana çıkarken VakıfBank, seti 29-27 alarak skoru 2-1'e getirdi.

Boskovic, dördüncü sette de takımını sırtlamayı sürdürdü. VakıfBank, oyun ve skor üstünlüğünü ele aldı ve Imoco skor 9-4 iken ikinci molaya gitti. Markova ve Dangubic'in de performansını artırmasıyla sarı-siyahlılar, farkı 7 sayıya çıkardı ve skor 17-10 oldu. VakıfBank, üstünlüğünü koruyarak seti 25-23 kazandı ve 2-2'lik eşitliği yakaladı.

Imoco, final setine 3-0'lık avantajla başladı. Takım olarak temposunu yeniden bulan VakıfBank, Markova'nın sayısıyla 5-4 öne geçti. Boskovic ve Markova ile oldukça etkili bir oyun ortaya koyan sarı-siyahlılar, bu sette savunmasını da ön plana çıkardı. İtalyan temsilcisi karşısında skoru 13-8'e getirerek 5 sayılık farkı yakalayan VakıfBank, seti 15-11 alarak maçı 3-2 kazandı.

VakıfBank, bu sonucun ardından CEV Zeren Group Şampiyonlar Ligi'nde finale yükseldi. VakıfBank, finalde Eczacıbaşı Dynavit-Savino Del Bene mücadelesinin galibiyle karşılaşacak.

Öte yandan, müsabakanın dördüncü setinde sakatlık yaşayan Katarina Dangubic, maça devam edemedi. Dangubic, salonu sedyeyle terk etti.

