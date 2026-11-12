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Spor
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Editor
 | Murat Makas
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
12.11.2026
saat ikonu 14:25
|
GÜNCELLEME:
12.11.2026
saat ikonu 14:25

Manchester United, Michael Carrick ile yollarını ayırdı

Premiere Lig devi Manchester United, kötü sonuçların ardından Teknik Direktör Michael Carrick ile yollarını ayırdı.

Avatar
Editor
 Murat Makas
PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa- Google News
Manchester United, Michael Carrick ile yollarını ayırdı
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
12.11.2026
saat ikonu 14:25
|
GÜNCELLEME:
12.11.2026
saat ikonu 14:25

İngiliz ekibi , kötü gidişatın ardından Teknik Direktör Michael Carrick ile yollarını ayırdı.

Manchester ekibi, resmi internet sitesinden konuyla ilgili yaptığı açıklamada, İngiliz Teknik Direktör Michael Carrick ile yolları ayırma kararı aldıklarını duyurdu. Carrick'in, Manchester United efsanesi olduğu ve her zaman öyle kalacağı ifade edildi.

Manchester United, Michael Carrick ile yollarını ayırdı

MANCHESTER UNITED'İN KABUS GİBİ SEZONU

Geçtiğimiz ocak ayında Portekizli Teknik Direktör Ruben Amorim'in yerine getirilen Carrick, sezonu 3. sırada tamamlayıp, bileti almıştı. Ligde bu sezon sadece 1 galibiyet elde eden Manchester United, 8 puanla 18. sırada bulunuyor. Lig kupasında ’a elenen Manchester temsilcisi, Şampiyonlar Ligi'nde de 2 galibiyet, 1 mağlubiyet sonucunda topladığı 6 puanla 17. sırada yer alıyor.

Manchester United, Michael Carrick ile yollarını ayırdı

İngiliz çalıştırıcı, Manchester United ile 32 resmi müsabakaya çıkarken, 15 galibiyet, 8 beraberlik ve 9 mağlubiyet aldı.

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ETİKETLER
#ingiltere
#Futbol
#UEFA Şampiyonlar Ligi
#brighton
#Manchester United
#Michael Carrick
#Spor
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