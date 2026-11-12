Manchester United, Michael Carrick ile yollarını ayırdı

İngiliz ekibi Manchester United, kötü gidişatın ardından Teknik Direktör Michael Carrick ile yollarını ayırdı.

Manchester ekibi, resmi internet sitesinden konuyla ilgili yaptığı açıklamada, İngiliz Teknik Direktör Michael Carrick ile yolları ayırma kararı aldıklarını duyurdu. Carrick'in, Manchester United efsanesi olduğu ve her zaman öyle kalacağı ifade edildi.

MANCHESTER UNITED'İN KABUS GİBİ SEZONU

Geçtiğimiz ocak ayında Portekizli Teknik Direktör Ruben Amorim'in yerine getirilen Carrick, sezonu 3. sırada tamamlayıp, UEFA Şampiyonlar Ligi bileti almıştı. Ligde bu sezon sadece 1 galibiyet elde eden Manchester United, 8 puanla 18. sırada bulunuyor. Lig kupasında Brighton’a elenen Manchester temsilcisi, Şampiyonlar Ligi'nde de 2 galibiyet, 1 mağlubiyet sonucunda topladığı 6 puanla 17. sırada yer alıyor.

İngiliz çalıştırıcı, Manchester United ile 32 resmi müsabakaya çıkarken, 15 galibiyet, 8 beraberlik ve 9 mağlubiyet aldı.