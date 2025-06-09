Manchester United yıldız isme veda etti: Tam 10 futbolcu gönderildi!

Manchester United için ayrılık mevsimi resmen başladı. Kötü bir sezon geçiren Manchester United, Christian Eriksen dahil olmak üzere tam 10 isimle yollarını ayırdı.

Manchester United an itibarıyla büyük bir yapılanma dönemine girdi. İngiliz devi, şu anki kadrosundan pek çok isme veda etti.

MANCHESTER UNITED 10 FUTBOLCUYLA YOLLARINI AYIRDI

Kulüpten yapılan resmi açıklamaya göre; Christian Eriksen, Victor Lindelöf, Jonny Evans, Tom Heaton, Hubert Graczyk, Jack Kingdon, Sam Murray, Tom Myles, James Nolan ve Tom Wooster’ın sözleşmeleri sona erdi. Esasen ise bu vedalar, takımın yaz döneminde köklü bir değişime gideceğinin sinyali olarak değerlendirildi.

MANCHESTER UNITED İÇİN YENİ BAŞLANGIÇLAR

Yönetimin yaz transfer döneminde kadroya yeni takviyeler yapması beklenirken, ayrılıkların ardından transfer stratejisi daha da merak konusu haline geldi.