Manisa FK Taner Taşkın ile anlaştı!

Trendyol 1. Lig ekibi Manisa FK'da teknik direktörlük görevi için Taner Taşkın ile anlaşmaya varıldı.

Ege temsilcisi Manisa FK ile sözleşme imzalayan Taner Taşkın, "Manisa Futbol Kulübü’nde olduğum için ben ve ekibim mutluyuz. Biz Manisalıyız ve iyi günde de kötü günde de sorumluluk almak bizim görevimiz. Çok çalışıp en kısa sürede Takımımızı içinde bulunduğu durumdan daha üst sıralara çıkarmak istiyoruz. Hem taraftarlarımızdan hem de Manisalılar’dan destek ve dua bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

Manisa FK Başkanı Ersin Öztaş gerçekleştirilen imza töreninde, "Taner Taşkın Manisamız’ın yetiştirdiği değerli bir futbol adamı. Taner hocamıza ve ekibine güveniyoruz ve Manisa Futbol Kulübümüz ile başarılı olacağına yürekten inanıyoruz. Kendisine ve ekibine başarılar diliyorum" dedi.