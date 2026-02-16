Marco Asensio için dev talip! İspanyollar duyurdu: Fenerbahçe'ye 15 milyon euro

Fenerbahçe'nin en çok konuşulan transferlerinden biri Marco Asensio oldu. Sarı-lacivertliler, son olarak PSG forması giyen İspanyol yıldızla 3+1 yıllık sözleşme imzaladı. Tecrübeli futbolcu, sarı-lacivertli forma altında gösterdiği performansla Avrupa devlerinin de dikkatini çekmeye başladı.

ASENSIO İLE İLGİLİ TRANSFER İDDİASI

Son olarak 3-2 kazanılan Trabzonspor maçında 1 gol ve 1 asistle yıldızlaşan 30 yaşındaki futbolcuyla ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı. İspanyol basını, Villarreal'in Marco Asensio'ya talip olduğunu yazdı.

FENERBAHÇE'YE 15 MİLYON EURO

Fichajes kaynaklı haberde, La Liga ekibinin hücumda liderlik yapacak bir oyuncu istedikleri ve Asensio'nun bu rolü üstlenebileceğine inandıkları aktarıldı. Villarreal'in bu transfer için Fenerbahçe'ye 15 milyon Euro'ya yakın bir teklif yapmaya hazırlandığı yazıldı.

Sarı-lacivertlilerin ise Marco Asensio'nun ayrılığına kolay izin vermeyeceği ve 20 milyon Euro civarındaki teklifleri değerlendirmeye alacağı kaydedildi.

İspanyol ekibinin, yıldız futbolcuyu sadece istatistikleri nedeniyle değil kişiliği nedeniyle de transfer etmek istediği belirtildi. Villarreal'in Asensio transferinde ısrarcı olduğu, Fenerbahçe'nin ise isteklerinden taviz vermeyeceği vurgulandı.