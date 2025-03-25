Marco Verratti için Samsunspor'dan transfer açıklaması! Başkan Yüksel Yıldırım teklifi de duyurdu

Transfer yasağı kalkan Reeder Samsunspor'da Başkan Yüksel Yıldırım'dan çarpıcı açıklamalar geldi. Ajansspor'a konuşan Yıldırım, Marco Verratti ve Carlo Holse süreçleriyle ilgili de önemli bilgilendirmeler yaptı.

REEDER SAMSUNSPOR İÇİN MARKO VERRATTI VE CARLO HOLSE TRANSFERLERİ

Marco Verratti'nin Reeder Samsunspor'a transfer olacağı yönündeki haberleri yalanlayan başkan, "Veratti konusu yok. Menajer sallamış. Daha bunlardan çok duyacağız." dedi.

Ayrıca da Carlo Holse'nin talipleri olduğunu belirten Yüksel Yıldırım, "Holse'ye MLS'ten resmi teklif geldi ama kabul etmedik. Yarış içindeyiz, sezon sonuna kadar düşünmüyoruz. Sonra oyuncu ile konuşacağız. Biz 2 sene daha olan kontratını 4'e çıkarmak istiyoruz. Avrupa'da iyi oynarsa değeri 2 katına çıkacaktır. Ama Avrupa'ya gidemezsek tabii ki farklı düşünceler içine girebiliriz. Her sene 2-3 oyuncumuzu satmalıyız ki ayaklarımızın üstünde duralım. TFF'den gelen TV geliri, sponsorluk, bilet satışı yetmiyor." açıklamalarını yaptı.