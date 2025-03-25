Marco Verratti için Samsunspor'dan transfer açıklaması! Başkan Yüksel Yıldırım teklifi de duyurdu

Reeder Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, transfer iddialarına ilişkin açıklamalarda bulundu. Marco Verratti'nin menajerini hedef alan Yüksel Yıldırım, Reeder Samsunspor forması giyen Carlo Holse'ye de resmi teklif yapıldığını duyurdu.
Transfer yasağı kalkan Reeder Samsunspor'da Başkan Yüksel Yıldırım'dan çarpıcı açıklamalar geldi. Ajansspor'a konuşan Yıldırım, Marco Verratti ve Carlo Holse süreçleriyle ilgili de önemli bilgilendirmeler yaptı.
Marco Verratti'nin Reeder Samsunspor'a transfer olacağı yönündeki haberleri yalanlayan başkan, "Veratti konusu yok. Menajer sallamış. Daha bunlardan çok duyacağız." dedi.
Ayrıca da Carlo Holse'nin talipleri olduğunu belirten Yüksel Yıldırım, "Holse'ye MLS'ten resmi teklif geldi ama kabul etmedik. Yarış içindeyiz, sezon sonuna kadar düşünmüyoruz. Sonra oyuncu ile konuşacağız. Biz 2 sene daha olan kontratını 4'e çıkarmak istiyoruz. Avrupa'da iyi oynarsa değeri 2 katına çıkacaktır. Ama Avrupa'ya gidemezsek tabii ki farklı düşünceler içine girebiliriz. Her sene 2-3 oyuncumuzu satmalıyız ki ayaklarımızın üstünde duralım. TFF'den gelen TV geliri, sponsorluk, bilet satışı yetmiyor." açıklamalarını yaptı.