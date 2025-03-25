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 | Burak Ayaydın

Marco Verratti için Samsunspor'dan transfer açıklaması! Başkan Yüksel Yıldırım teklifi de duyurdu

Reeder Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, transfer iddialarına ilişkin açıklamalarda bulundu. Marco Verratti'nin menajerini hedef alan Yüksel Yıldırım, Reeder Samsunspor forması giyen Carlo Holse'ye de resmi teklif yapıldığını duyurdu.

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Marco Verratti için Samsunspor'dan transfer açıklaması! Başkan Yüksel Yıldırım teklifi de duyurdu
KAYNAK:
|
GİRİŞ:
25.03.2025
saat ikonu 18:13
|
GÜNCELLEME:
25.03.2025
saat ikonu 18:16

Transfer yasağı kalkan Reeder Samsunspor'da Başkan Yüksel Yıldırım'dan çarpıcı açıklamalar geldi. Ajansspor'a konuşan Yıldırım, Marco Verratti ve Carlo Holse süreçleriyle ilgili de önemli bilgilendirmeler yaptı.

REEDER SAMSUNSPOR İÇİN MARKO VERRATTI VE CARLO HOLSE TRANSFERLERİ

Marco Verratti'nin Reeder Samsunspor'a transfer olacağı yönündeki haberleri yalanlayan başkan, "Veratti konusu yok. Menajer sallamış. Daha bunlardan çok duyacağız." dedi.

Marco Verratti completes shock transfer after Saudi Pro League move falls through due to 'fake agent' | The Sun

Ayrıca da Carlo Holse'nin talipleri olduğunu belirten Yüksel Yıldırım, "Holse'ye MLS'ten resmi teklif geldi ama kabul etmedik. Yarış içindeyiz, sezon sonuna kadar düşünmüyoruz. Sonra oyuncu ile konuşacağız. Biz 2 sene daha olan kontratını 4'e çıkarmak istiyoruz. Avrupa'da iyi oynarsa değeri 2 katına çıkacaktır. Ama Avrupa'ya gidemezsek tabii ki farklı düşünceler içine girebiliriz. Her sene 2-3 oyuncumuzu satmalıyız ki ayaklarımızın üstünde duralım. TFF'den gelen TV geliri, sponsorluk, bilet satışı yetmiyor." açıklamalarını yaptı.

Carlo Holse - Oyuncu profili 24/25 | Transfermarkt

Sıkça Sorulan Sorular

HOLSE'NİN BONSERVİSİ NE KADAR?
Danimarkalı 10 numaranın güncel piyasa değeri 3.4 milyon Eurodur.
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ETİKETLER
#yüksel yıldırım
#Transfer Haberleri
#Carlo Holse
#reeder samsunspor
#marco verratti
#Spor
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