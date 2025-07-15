Marcus Rashford çok yakın! Fenerbahçe transfer bedelini ödemeye hazır

Fenerbahçe, Jose Mourinho'nun isteği doğrultusunda eksik bölgelere transfer çalışmalarını sürdürüyor. Sarı-lacivertli ekip Manchester United forması giyen Marcus Rashford için nabız yokluyor. İddialara göre Rashford sarı-lacivertli ekibe çok yakın. İşte detaylar...

Süper Lig’de gelecek sezon taraftarını hayal kırıklığına uğratmak istemeyen Fenerbahçe mutlak şampiyonluk için iddialı kadro kuruyor. Fenerbahçe yönetimi transferde çalışmalarını hızlandırdı. Dünyaca ünlü yıldızları listeye alan sarı-lacivertli ekip transferde rotayı İngiltere’ye çevirdi.

RASHFORD ÇOK YAKIN

Fenerbahçe, Manchester United forması giyen Marcus Rashford'u transfer listesine almıştı. Takvim'in E-noticies'ten derlediği habere göre Fenerbahçe'nin Rashford'un sözleşmesinde yer alan 40 milyon Euro'luk serbest kalma bedelini ödemeye hazır olduğu ifade edildi.

ASTON VİLLA'DA KİRALIK OYNADI

Geride kalan sezonun yarısını Manchester United'da yarısını ise Aston Villa'da kiralık olarak geçiren yıldız sol kanat, toplam 41 maça çıktı ve 11 gol 9 asistlik performans sergiledi. Manchester United ile 2028 yılına kadar kontratı bulunan 27 yaşındaki İngiliz futbolcuya güncel verilere göre 50 milyon Euro değer biçiliyor.