Şampiyonluk yolunda Trabzonspor karşısında puan kaybı yaşayan Galatasaray Göztepe’yi yenerek yeni bir galibiyet serisi oluşturmak istiyor. Sarı-kırmızılılar, 27. haftanın erteleme maçında Göztepe ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.

Özetle

HABERİN ÖZETİ Mauro Icardi depremi! Okan Buruk, Göztepe maçı öncesi faturayı kesti Galatasaray, Trabzonspor'da puan kaybı yaşadıktan sonra yeni bir galibiyet serisi başlatmak amacıyla Göztepe deplasmanına çıkacak. Galatasaray, 27. haftanın erteleme maçında Göztepe ile deplasmanda karşılaşacak. Teknik direktör Okan Buruk, Trabzonspor maçındaki kötü performansları nedeniyle Mauro Icardi, Ismail Jakobs ve Noa Lang'ı Göztepe maçında ilk 11'de değerlendirmeyecek. Okan Buruk, bu üç oyuncunun yerine Boey'i sağ beke, Eren'i sol beke ve Sane'yi kanada alacak; forvet hattında ise Barış Alper Yılmaz'ın oynaması bekleniyor. Kırmızı kart gören Abdülkerim Bardakcı'nın yerine stoperde Singo görev yapacak. Galatasaray, en yakın rakibiyle arasındaki puan farkının 1'e inmesi sebebiyle erteleme maçını kazanarak farkı yeniden 4'e çıkarmayı hedefliyor.

MAURO ICARDİ YÖNETİMİ HAYAL KIRIKLIĞINA UĞRATTI

Zirve yarışında yara alan Cimbom’da bazı futbolcuların performansı eleştiriliyor. Victor Osimhen’in yokluğunda formayı alan Mauro Icardi Trabzonspor maçında etkisiz performansıyla tepkilerin odağı oldu. Arjantinli golcü Okan Buruk ve taraftarı hayal kırıklığına uğrattı.

OKAN BURUK BİLETİNİ KESİYOR

Türkiye Gazetesi'nin haberine göre Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Trabzonspor karşısındaki kötü performansları sebebiyle Mauro Icardi, Ismail Jakobs ve Noa Lang'ı Göztepe maçında ilk 11'de değerlendirmeyecek.

Okan Buruk, üç ismi de kesecek ve sağ beke Boey, sol beke Eren ve kanada da Sane geçecek. Forvette ise Barış Alper Yılmaz’ın oynaması bekleniyor.

Kırmızı kart gören Abdülkerim Bardakcı’nın yerinde ise stoperde Singo görev yapacak. Maç eksiği sebebiyle en yakın takipçisi ile puan farkı 1’e inen sarı kırmızılılar erteleme mücadelesini kazanıp yeniden farkı 4’e çıkarmak istiyor.