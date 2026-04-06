Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
16°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Spor
Avatar
Editor
 Murat Makas

Mauro Icardi depremi! Okan Buruk, Göztepe maçı öncesi faturayı kesti

Galatasaray'da Trabzonspor karşısında alınan 2-1'lik mağlubiyetin yankıları sürüyor. Göztepe maçı öncesi bazı futbolcuların performansı eleştiriliyor. Okan Buruk'un performansı eleştirilen Mauro Icardi ile ilgili özel karar aldığı belirtiliyor. Okan Buruk, Göztepe ile oynanacak kritik maçta 3 ismi yedek bırakacak.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
KAYNAK:
Türkiye Gazetesi
|
GİRİŞ:
06.04.2026
saat ikonu 10:50
|
GÜNCELLEME:
06.04.2026
saat ikonu 10:53

Şampiyonluk yolunda Trabzonspor karşısında puan kaybı yaşayan Galatasaray Göztepe’yi yenerek yeni bir galibiyet serisi oluşturmak istiyor. Sarı-kırmızılılar, 27. haftanın erteleme maçında Göztepe ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.

HABERİN ÖZETİ

Bilgi Okunma süresi 29 saniyeye düşürüldü.
Galatasaray, Trabzonspor'da puan kaybı yaşadıktan sonra yeni bir galibiyet serisi başlatmak amacıyla Göztepe deplasmanına çıkacak.
Galatasaray, 27. haftanın erteleme maçında Göztepe ile deplasmanda karşılaşacak.
Teknik direktör Okan Buruk, Trabzonspor maçındaki kötü performansları nedeniyle Mauro Icardi, Ismail Jakobs ve Noa Lang'ı Göztepe maçında ilk 11'de değerlendirmeyecek.
Okan Buruk, bu üç oyuncunun yerine Boey'i sağ beke, Eren'i sol beke ve Sane'yi kanada alacak; forvet hattında ise Barış Alper Yılmaz'ın oynaması bekleniyor.
Kırmızı kart gören Abdülkerim Bardakcı'nın yerine stoperde Singo görev yapacak.
Galatasaray, en yakın rakibiyle arasındaki puan farkının 1'e inmesi sebebiyle erteleme maçını kazanarak farkı yeniden 4'e çıkarmayı hedefliyor.
Bilgi Okunma süresi 29 saniyeye düşürüldü.
MAURO ICARDİ YÖNETİMİ HAYAL KIRIKLIĞINA UĞRATTI

Zirve yarışında yara alan Cimbom’da bazı futbolcuların performansı eleştiriliyor. Victor Osimhen’in yokluğunda formayı alan Mauro Icardi Trabzonspor maçında etkisiz performansıyla tepkilerin odağı oldu. Arjantinli golcü Okan Buruk ve taraftarı hayal kırıklığına uğrattı.

OKAN BURUK BİLETİNİ KESİYOR

Türkiye Gazetesi'nin haberine göre Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Trabzonspor karşısındaki kötü performansları sebebiyle Mauro Icardi, Ismail Jakobs ve Noa Lang'ı Göztepe maçında ilk 11'de değerlendirmeyecek.

Okan Buruk, üç ismi de kesecek ve sağ beke Boey, sol beke Eren ve kanada da Sane geçecek. Forvette ise Barış Alper Yılmaz’ın oynaması bekleniyor.

Kırmızı kart gören Abdülkerim Bardakcı’nın yerinde ise stoperde Singo görev yapacak. Maç eksiği sebebiyle en yakın takipçisi ile puan farkı 1’e inen sarı kırmızılılar erteleme mücadelesini kazanıp yeniden farkı 4’e çıkarmak istiyor.

SezonOrganizasyonMaçGolAsist
2025–26 (Devam Ediyor)Süper Lig25130
Şampiyonlar Ligi1000
Diğer (Kupa/Süper Kupa)321
2024–25Süper Lig741
Avrupa Ligi421
2023–24Süper Lig34259
Şampiyonlar Ligi/Avrupa Ligi831
2022–23Süper Lig24228
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Galatasaray'dan Trabzonspor'a sert tepki: Yazıklar olsun!
ETİKETLER
#Spor
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.