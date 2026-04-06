Mauro Icardi depremi! Okan Buruk, Göztepe maçı öncesi faturayı kesti

Şampiyonluk yolunda Trabzonspor karşısında puan kaybı yaşayan Galatasaray Göztepe’yi yenerek yeni bir galibiyet serisi oluşturmak istiyor. Sarı-kırmızılılar, 27. haftanın erteleme maçında Göztepe ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.
Zirve yarışında yara alan Cimbom’da bazı futbolcuların performansı eleştiriliyor. Victor Osimhen’in yokluğunda formayı alan Mauro Icardi Trabzonspor maçında etkisiz performansıyla tepkilerin odağı oldu. Arjantinli golcü Okan Buruk ve taraftarı hayal kırıklığına uğrattı.
Türkiye Gazetesi'nin haberine göre Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Trabzonspor karşısındaki kötü performansları sebebiyle Mauro Icardi, Ismail Jakobs ve Noa Lang'ı Göztepe maçında ilk 11'de değerlendirmeyecek.
Okan Buruk, üç ismi de kesecek ve sağ beke Boey, sol beke Eren ve kanada da Sane geçecek. Forvette ise Barış Alper Yılmaz’ın oynaması bekleniyor.
Kırmızı kart gören Abdülkerim Bardakcı’nın yerinde ise stoperde Singo görev yapacak. Maç eksiği sebebiyle en yakın takipçisi ile puan farkı 1’e inen sarı kırmızılılar erteleme mücadelesini kazanıp yeniden farkı 4’e çıkarmak istiyor.
|Sezon
|Organizasyon
|Maç
|Gol
|Asist
|2025–26 (Devam Ediyor)
|Süper Lig
|25
|13
|0
|Şampiyonlar Ligi
|10
|0
|0
|Diğer (Kupa/Süper Kupa)
|3
|2
|1
|2024–25
|Süper Lig
|7
|4
|1
|Avrupa Ligi
|4
|2
|1
|2023–24
|Süper Lig
|34
|25
|9
|Şampiyonlar Ligi/Avrupa Ligi
|8
|3
|1
|2022–23
|Süper Lig
|24
|22
|8