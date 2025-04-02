Mauro Icardi derbi sonrası paylaşım yaptı! 'Boks detayı dikkat çekti'

İstanbul
Galatasaray'ın Arjantinli golcü futbolcusu Mauro Icardi, Türkiye Kupası'nda karşılaştığı Fenerbahçe derbisinden sonra sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.
Galatasaray, Türkiye Kupası'nın çeyrek finalinde olaylı dev derbide Fenerbahçe'yi deplasmanda 2-1'lik skorla mağlup etmeyi başardı. Sarı-kırmızılı takımda maç kadrosunda yer almayan Arjantinli golcü Mauro Icardi, derbi sonrası sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı.
Gülen bir aslan fotoğrafı paylaşan Mauro Icardi ardından bir paylaşımda daha bulundu. Mauro Icardi paylaşımına şu ifadeleri kullandı:
"Sadece hentbol oynamıyorlar. Boks da yapıyorlar!"
İşte o paylaşım: