Mauro Icardi derbi sonrası paylaşım yaptı! 'Boks detayı dikkat çekti'

Galatasaray, Türkiye Kupası'nın çeyrek finalinde olaylı dev derbide Fenerbahçe'yi deplasmanda 2-1'lik skorla mağlup etmeyi başardı. Sarı-kırmızılı takımda maç kadrosunda yer almayan Arjantinli golcü Mauro Icardi, derbi sonrası sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı.

"BOKS DA YAPIYORLAR"

Gülen bir aslan fotoğrafı paylaşan Mauro Icardi ardından bir paylaşımda daha bulundu. Mauro Icardi paylaşımına şu ifadeleri kullandı:

"Sadece hentbol oynamıyorlar. Boks da yapıyorlar!"

İşte o paylaşım: