Galatasaray, geçen sezonun sonunda sözleşmesi sona eren Mauro Icardi'ye yeni kontrat önermiş ancak cevap alamayınca teklifini geri çekmişti. Kulüpten yapılan açıklamayla Arjantinli yıldıza veda edilmişti.

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HABERİN ÖZETİ Mauro Icardi Galatasaray'a dönecek mi? Dursun Özbek planını açıkladı: Cevap bekliyorum Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, kulüpsüz kalan Mauro Icardi'nin takıma geri döneceği yönündeki iddialara açıklık getirdi. Sözleşmesi bittikten sonra teklifi geri çekilerek veda edilen Mauro Icardi, transfer döneminde bir anlaşma yapamayıp kulüpsüz kaldı ve takıma dönmek istediği iddia edildi. Başkan Dursun Özbek, Icardi'nin beklentisinin yüksek olduğunu, asıl zorluğun maaştan ziyade Osimhen ile birlikte oynayamamaları ve forma garantisi verilememesi olduğunu ifade etti. Dursun Özbek, Icardi'den veda organizasyonu için cevap beklediklerini ve gelirse bir veda planladıklarını belirtti. Özbek, oyuncuların yaşlandıkça performansının düştüğünü ve taraftar tepkisini anlatırken Muslera'nın da ıslıklandığını hatırlattı.

ICARDI İÇİN ÇARPICI İDDİA

Transfer döneminde herhangi bir anlaşma yapmayan Mauro Icardi kulüpsüz kaldı. Yıldız futbolcunun yeniden Galatasaray'a dönmek istediği iddia edildi. Osimhen'in yokluğunda golcü sıkıntısı çeken Galatasaray'da Icardi'nin yeniden sarı kırmızılı formayı giyip giymeyeceği merak konusu oldu.

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, 1905 Kültür Sanat Spor Derneği'nde açıklamalarda bulundu. Özbek, Mauro Icardi'nin Galatasaray'a geri döneceği yönündeki iddialara noktayı koydu.

GALATASARAY'A DÖNECEK Mİ?

Icardi'ye forma garantisi veremeyeceklerini söyleyen Dursun Özbek, Arjantinli oyuncunun durumuyla ilgili şu ifadeleri kullandı:

“Kalması için bir teklif yaptım. Onun beklentisi çok daha yukarlardaydı. Sadece maddi açıdan değil. Icardi bir ikon, bir nesli Galatasaraylı yapmış biri. Zorluk alacağı maaştan ziyade, Osimhen gibi bir santrforumuz var. İkisi beraber olmuyor, hangisini kullanacaksın? Yani asıl problem buradaydı. Oynama garantisi falan bunlar şey değildi. Kendisinden veda organizasyonu için cevap bekliyorum, gelirse bir veda planlıyoruz."

MUSLERA'YI ISLIKLADILAR

Icardi'nin ilerleyen yaşıyla birlikte performansında yaşanan düşüşe dikkat çeken Başkan Özbek, "Futbol böyle bir şey. Belli bir süresi var. Oyuncular yaşlanıyor, performansı düşüyor. En üst seviyede kalmaları lazım. Bizim taraftarımızı biliyorsun, iki maç performansı düşerse; farklı bir boyuta geliyor iş. Muslera'yı ıslıkladılar." dedi.