Mauro Icardi hakkında üzen iddia! Arjantin’de ameliyat olma sebebi belli oldu

04 Aralık 2024 10:28 - Güncelleme : 04 Aralık 2024 11:02

Galatasaray'ın yıldız oyuncusu Mauro Icardi hakkında yeni bir iddia ortaya atıldı. Türkiye'de veya İtalya'da ameliyat olmayan yıldız futbolcu Arjantin'i tercih etmişti. Çapraz bağ ve menüsküs ameliyatı olan Icardi'nin Arjantini tercih etme sebebi belli oldu.