Tgrt Haber
Haberler>Spor>Mauro Icardi hakkında üzen iddia! Arjantin’de ameliyat olma sebebi belli oldu

Mauro Icardi hakkında üzen iddia! Arjantin’de ameliyat olma sebebi belli oldu

Editör: Murat Makas / Kaynak: tgrthaber.com
04 Aralık 2024 10:28 - Güncelleme : 04 Aralık 2024 11:02
Mauro Icardi hakkında üzen iddia! Arjantin’de ameliyat olma sebebi belli oldu

Galatasaray'ın yıldız oyuncusu Mauro Icardi hakkında yeni bir iddia ortaya atıldı. Türkiye'de veya İtalya'da ameliyat olmayan yıldız futbolcu Arjantin'i tercih etmişti. Çapraz bağ ve menüsküs ameliyatı olan Icardi'nin Arjantini tercih etme sebebi belli oldu.

Galatasaray'ın yıldızı Mauro Icardi​, yaşadığı çapraz bağ sakatlığı nedeniye ameliyat​ oldu. Icardi, "Yakında geri döneceğim" dedi. Türkiye​ veya İtalya’da tedavi olmak istemeyen ameliyatını Arjantin’de olan Icardi’nin tercihi merak konusu olmuştu.

Mauro Icardi hakkında üzen iddia! Arjantin’de ameliyat olma sebebi belli oldu - 1. Resim

ICARDİ’NİN PLANLARI YATTI

Türkiye'yi tercih etmeyen Arjantinli yıldızın bu kararı çocuklarını görebilmek için verdiği ortaya çıktı. Daha önce İtalya'da ameliyat olmaya karar veren Icardi'nin Wanda Nara'nın boşanma sürecinde kızlarının yurt dışına çıkamaması için tedbir koydurması üzerine tüm planları yattı.

Mauro Icardi hakkında üzen iddia! Arjantin’de ameliyat olma sebebi belli oldu - 2. Resim

ARJANTİN’DE AMELİYAT OLMA SEBEBİ

Kızlarından ayrı kalmamak için Arjantin​'de ameliyat olmayı seçen Icardi'nin daha iyi doktorlara ameliyat olma isteğini sırf bu sebeple geri çevirdiği aktarıldı.

İlgili Haberler

Kaynak: tgrthaber.com
mauro icardiameliyatarjantintürkiye

300
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Sonraki Haber Yükleniyor...