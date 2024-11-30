Mauro Icardi için çarpıcı transfer iddiası! Takımı resmen duyurdular

30 Kasım 2024 11:15 - Güncelleme : 30 Kasım 2024 14:33

Çapraz ve menüsküs sakatlığı sebebiyle sezonu kapatan Galatasaray'ın yıldızı Mauro Icardi ile ilgili Arjantin basınından çarpıcı iddia ortaya atıldı. Icardi'nin çalkantılı özel hayatından dolayı Arjantin'e dönmek istediği belirtildi. Icardi'yi transfer etmek isteyen takımı da duyurdular. İşte detaylar...

Galatasaray’da Arjantinli futbolcu Mauro Icardi​ ile ilgili yeni gelişmeler yaşanıyor. Yıldız oyuncunun çapraz bağ ve menüsküs sakatlığı nedeniyle Arjantin’de özel doktor baktığı belirtilmişti. Pazartesi günü ameliyat​ olması beklenen Arjantinli forvetin, yeni sezonda sahalara dönmesi bekleniyor.

ICARDİ İLE İLGİLİ FLAŞ İDDİA

Futbol kariyeri yanı sıra Wanda Nara ile özel hayatında çalkantılı günler geçiren Icardi’nin ülkesinde kalmak istediği öne sürüldü. Icardi hakkındaki flaş haberi ise Arjantin​ basını duyurdu.

Record'un Cadena 3 Arjantin'den derlediği habere göre; Galatasaraylı yıldız şu anda yaşadığı karmaşık aile durumu nedeniyle kesin olarak ülkesine dönmeyi planlıyor.

RİVER PLATE​, ICARDİ İÇİN PUSUDA

31 yaşındaki futbolcunun kariyerine Arjantin'de devam etmeyi hedeflediği ve bu noktada öne çıkan takımın River Plate olduğu aktarıldı.

River Plate'in, Galatasaray​'ın Icardi için yapılacak teklifi kabul etme ihtimalinin düşük olduğunu bilmesine rağmen, yine de yıldız isimle ilgilendiği kaydedildi.

River Plate'in, Icardi'nin Arjantin'e dönmek istemesi nedeniyle şimdiden transfer için ellerini ovuşturduğu yazıldı.