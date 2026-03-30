Spor
Spor
Editor
 | Murat Makas

Mauro Icardi için tarih verildi! Okan Buruk ile dönüşte kritik görüşme yapacak

Galatasaray'da Victor Osimhen'in sakatlığı sonrası beklentileri yükselten yıldız Mauro Icardi'nin geliş tarihi belli oldu. Arjantinli santraforun ilk 11 oynaması bekleniyor. Uzun süre ülkesinde kalan Icardi, Okan Buruk ile toplantı gerçekleştirecek.

GİRİŞ:
30.03.2026
saat ikonu 10:08
|
GÜNCELLEME:
30.03.2026
saat ikonu 10:58

Galatasaray’da Trabzonspor maçı hazırlıkları sürerken Victor Osimhen’in yerine kimin oynayacağı merak konusu. Yıldız Mauro Icardi ise henüz ülkesinden dönmedi. Çocuklarını görmek için mahkemeden izin alan Icardi, Arjantin’de uzun süre kaldı.

Galatasaray'da Mauro Icardi, çocuklarını görmek için mahkemeden izin alarak Arjantin'de kalmasının ardından salı günü yapılacak antrenmana katılarak takıma dönecek.
Mauro Icardi, çocuklarını görmek için mahkemeden izin alarak Arjantin'de uzun süre kaldı.
Icardi, salı günü yapılacak idmana katılarak çalışmalara başlayacak.
Teknik Direktör Okan Buruk, Icardi ile yapacağı toplantı sonrası oyuncuyu Trabzonspor deplasmanında ilk 11'de oynatmayı değerlendirecek.
Arjantinli golcü bu akşam İstanbul'a gelecek.
Mauro Icardi, bu sezon Galatasaray'da 39 maça çıktı, 15 gol ve 2 asist üretti.
SALI GÜNÜ TAKIMLA ANTRENMAN YAPACAK

Galatasaray'da tatil salı günü yapılacak idmana kadar devam ederken Icardi’nin çalışmaya katılacağı öğrenildi.
33 yaşındaki forvetin, Okan Buruk'tan aldığı ekstra izin sonrasında moral olarak da kendine geldiği, dönüşte ise takımı şampiyonluk yolundaki kritik haftalarda sırtlamak üzere kolları sıvayacağı kaydedildi.

İLK 11'DE OLABİLİR

Bu arada Okan Buruk da gelir gelmez Icardi ile yapacağı toplantı sonrasında futbolcunun vereceği karşılığa göre Trabzonspor deplasmanında ilk 11'de sahaya sürmek için hazırlıklarını yapıyor. Galatasaray'ın Arjantinli golcüsü bu akşam İstanbul'a gelecek.

17 GOLE KATKI SAĞLADI

Mauro Icardi, bu sezon Galatasaray'da 39 maça çıktı. Arjantinli yıldız, bu süreçte 15 gol ve 2 asist üretti. Arjantinli santrforun Galatasaray ile olan sözleşmesi sezon sonunda bitecek. Mauro Icardi'nin güncel piyasa değeri 5 milyon euro olarak gösteriliyor.

