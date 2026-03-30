Mauro Icardi için tarih verildi! Okan Buruk ile dönüşte kritik görüşme yapacak

Galatasaray’da Trabzonspor maçı hazırlıkları sürerken Victor Osimhen’in yerine kimin oynayacağı merak konusu. Yıldız Mauro Icardi ise henüz ülkesinden dönmedi. Çocuklarını görmek için mahkemeden izin alan Icardi, Arjantin’de uzun süre kaldı.
Galatasaray'da tatil salı günü yapılacak idmana kadar devam ederken Icardi’nin çalışmaya katılacağı öğrenildi.
33 yaşındaki forvetin, Okan Buruk'tan aldığı ekstra izin sonrasında moral olarak da kendine geldiği, dönüşte ise takımı şampiyonluk yolundaki kritik haftalarda sırtlamak üzere kolları sıvayacağı kaydedildi.
Bu arada Okan Buruk da gelir gelmez Icardi ile yapacağı toplantı sonrasında futbolcunun vereceği karşılığa göre Trabzonspor deplasmanında ilk 11'de sahaya sürmek için hazırlıklarını yapıyor. Galatasaray'ın Arjantinli golcüsü bu akşam İstanbul'a gelecek.
Mauro Icardi, bu sezon Galatasaray'da 39 maça çıktı. Arjantinli yıldız, bu süreçte 15 gol ve 2 asist üretti. Arjantinli santrforun Galatasaray ile olan sözleşmesi sezon sonunda bitecek. Mauro Icardi'nin güncel piyasa değeri 5 milyon euro olarak gösteriliyor.