Galatasaray'da Mauro Icardi krizi! İhtarname gönderdi

Galatasaray'da Mauro Icardi krizi yaşanıyor. Son dönemde istediği süreleri alamayan Arjantinli yıldız imaj haklarının ödenmemesi üzerine kulübe ihtarname gönderdi.
Öte yandan Mauro Icardi, kupadaki İstanbulspor maçında attığı golle Hagi'yi geçmişti. Icardi, 73 golle Galatasaray tarihinin en golcü yabancı futbolcusu olmuştu.
Icardi bu sezon Galatasaray formasıyla Süper Lig, Şampiyonlar Ligi, Türkiye Kupası ve Süper Kupa'da forma giydi. Toplam 39 maça çıkan Icardi, 15 gol 2 asistlik katkı sağlamıştı.