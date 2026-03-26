Okan Buruk'un Galatasaray'daki son sezonu mu? Devler talip oldu

Galatasaray’da dördüncü sezonunu sürdüren Okan Buruk için Avrupa ve Orta Doğu’dan dikkat çeken transfer iddiaları gündeme geldi. Sezonların bitimi yaklaşırken başarılı teknik adamın talipleri de devreye girmeye başladı.

İtalyan basınından Tuttomercatoweb’in haberine göre; Tottenham Hotspur, gelecek sezon için köklü bir değişime hazırlanıyor. Kadro yapılanmasından oyun anlayışına kadar geniş çaplı bir dönüşüm hedefleyen İngiliz temsilcisinin teknik direktör adayları listesinde ilk sırada Okan Buruk yer alıyor.

Premier League ekibinin bu hamlesi, Buruk’un Avrupa’daki değerini bir kez daha ortaya koydu.

Başarılı teknik adama ilgi yalnızca İngiltere ile sınırlı değil. Lazio ve Al Ittihad da Buruk için girişimlerde bulunuyor.

Özellikle Serie A temsilcisi Lazio’nun, teknik direktörün İtalya deneyimini önemli bir avantaj olarak gördüğü ve bu nedenle ısrarcı olduğu ifade ediliyor.