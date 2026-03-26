Victor Osimhen sahalara daha erken dönebilir! Özel koruyucu hazırlanacak

Galatasaray’ın yıldız golcüsü Victor Osimhen, Liverpool ile oynanan rövanş karşılaşmasının ilk yarısında kolundan sakatlanmıştı. Nijeryalı forvet, geçtiğimiz pazartesi günü kolundan ameliyat oldu.

CERRAHİ OPERASYONLA PLAK TAKILDI

Kolundaki kırık bölgeye cerrahi plak takılan ve atele alınan Osimhen’in rehabilitasyon süreci de başlamış durumda.

4-6 HAFTA TEDAVİ DEVAM EDECEK

Tedavisinin 4-6 hafta sürmesi beklenen oyuncunun, 24-26 Nisan tarihlerinde oynanacak Fenerbahçe derbisine yetişebileceği ifade ediliyor.

SAHALARA DAHA ERKEN DÖNEBİLİR

Öte yandan durumu sağlık ekibi tarafından yakından izlenen Nijeryalı golcü için koluna özel bir koruyucu hazırlanacak. Koruyucu sayesinde Osimhen’in sahalara daha erken dönme ihtimali de gündemde.