Victor Osimhen sahalara daha erken dönebilir! Özel koruyucu hazırlanacak

Galatasaray’ın yıldız golcüsü Victor Osimhen, Liverpool ile oynanan rövanş karşılaşmasının ilk yarısında kolundan sakatlanmıştı. Nijeryalı forvet, geçtiğimiz pazartesi günü kolundan ameliyat oldu.
Kolundaki kırık bölgeye cerrahi plak takılan ve atele alınan Osimhen’in rehabilitasyon süreci de başlamış durumda.
Tedavisinin 4-6 hafta sürmesi beklenen oyuncunun, 24-26 Nisan tarihlerinde oynanacak Fenerbahçe derbisine yetişebileceği ifade ediliyor.
Öte yandan durumu sağlık ekibi tarafından yakından izlenen Nijeryalı golcü için koluna özel bir koruyucu hazırlanacak. Koruyucu sayesinde Osimhen’in sahalara daha erken dönme ihtimali de gündemde.