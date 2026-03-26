Domenico Tedesco'nun kararı net! Fenerbahçe'de bir devir daha kapandı

Fenerbahçe'de Cenk Tosun ile birlikte kadro dışı bırakılan İrfan Can Kahveci, ara transfer döneminde kiralık olarak Kasımpaşa'ya gitmişti.

Kasımpaşa formasıyla 9 maça çıkan ve 1 gol-2 asistlik skor katkısı veren Kahveci'nin hedefi sezon sonunda Fenerbahçe'ye geri dönmek.

TEDESCO'NUN KARARI NET

Fanatik'te yer alan habere göre; önceden yönetimden gelen "Affedelim" önerisini kabul etmeyen Tedesco, İrfan Can Kahveci'yi takımında düşünmüyor.

İtalyan çalıştırıcının yeni sezonda da sarı-lacivertli kulüpte kalması durumunda İrfan Can Kahveci'nin Fenerbahçe'ye dönmesine ihtimal verilmiyor.

183 MAÇTA 32 GOL

İrfan Can Kahveci, Fenerbahçe formasıyla bu zamana kadar 183 maça çıktı. 30 yaşındaki futbolcu bu karşılaşmalarda 32 gol ve 31 asistlik skor katkısı verdi.