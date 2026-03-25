UEFA'dan Fenerbahçe'ye seyirci yasağı

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turunda İngiltere'nin Nottingham Forest takımıyla karşı karşıya gelmişti. İstanbul'da oynanan turun ilk maçını 3-0 kaybeden sarı-lacivertliler, İngiltere'de oynanan rövanş maçında rakibini 2-1 yenmesine rağmen organizasyona veda etmişti.

UEFA Disiplin Kurulu, Fenerbahçe ile Nottingham Forest arasında 26 Şubat'ta İngiltere'de City Ground Stadı'nda oynanan karşılaşmada çıkan olaylarla ilgili kararını verdi.

UEFA'dan yapılan açıklamada, Fenerbahçe'ye bir sonraki Avrupa maçında deplasmana seyirci götürmeme ve 30 bin avro para cezası verildiği belirtildi.

Açıklamada ayrıca, Fenerbahçe'nin stada verilen zarar nedeniyle 20 bin 500 avro para cezasına çarptırıldığı aktarılarak, "Fenerbahçe taraftarının neden olduğu zararların (hasar gören koltukların bedelini) tazmin edilmesi için bu kararın tebliğinden itibaren 30 gün içinde Nottingham Forest ile iletişime geçilmesi kararlaştırıldı." denildi.