Dünya Kupası yolunda Türkiye-Romanya Play-Off heyecanı: A Milli Takım 648. randevusuna çıkıyor!

Türkiye, 2026 FIFA Dünya Kupası hayallerini gerçeğe dönüştürmek için sahaya iniyor. Avrupa Elemeleri play-off turu yarı final mücadelesinde A Milli Futbol Takımı, yarın akşam İstanbul’da Romanya ile kozlarını paylaşacak. Bu tarihi karşılaşma, millilerin 103 yıllık tarihindeki 648. randevusu olacak.

DALYA ÜSTÜNE DALYA: 103 YILLIK MİRAS

Bugüne kadar 360’ı resmi, 287’si özel olmak üzere toplam 647 maç oynayan Türkiye, bu süreçte 255 galibiyet, 151 beraberlik ve 241 yenilgi aldı. 92 farklı ülke takımıyla mücadele eden Ay-yıldızlı ekibimiz, rakip kalelere 895 gol bırakırken kalesinde 926 gol gördü.

Kategori Detay Avrupa Arenası Milliler, tarihindeki 647 maçın 561’ini UEFA temsilcileriyle oynayarak kıta futbolunda önemli bir yer edindi. Hükmen Galibiyet Tarihimizdeki tek hükmen galibiyet, 2015 yılında Yunanistan’a karşı (3-0) tescil edilmişti. Kosova Notu 2014’teki 6-1’lik Kosova zaferi, rakibin o tarihte FIFA/UEFA üyesi olmaması nedeniyle resmi istatistiklere dahil edilmedi.

MONTELLA İLE 30. RANDEVU

A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Romanya karşısında milli takımın başında 30. kez teknik kulübede yer alacak. İtalyan çalıştırıcı yönetiminde bugüne kadar 29 maça çıkan milliler, 16 galibiyet alarak başarılı bir grafik çizdi. Montella döneminde rakip ağları 53 kez sarsan milliler, kalesinde ise 41 gol gördü.

Tarih Maç Organizasyon Sonuç 12.10.2023 Hırvatistan-Türkiye EURO 2024 Elemeleri 0-1 15.10.2023 Türkiye-Letonya EURO 2024 Elemeleri 4-0 18.11.2023 Almanya-Türkiye Özel 2-3 21.11.2023 Galler-Türkiye EURO 2024 Elemeleri 1-1 22.03.2024 Macaristan-Türkiye Özel 1-0 26.03.2024 Avusturya-Türkiye Özel 6-1 04.06.2024 İtalya-Türkiye Özel 0-0 10.06.2024 Polonya-Türkiye Özel 2-1 18.06.2024 Türkiye-Gürcistan EURO 2024 3-1 22.06.2024 Türkiye-Portekiz EURO 2024 0-3 26.06.2024 Çekya-Türkiye EURO 2024 1-2 02.07.2024 Avusturya-Türkiye EURO 2024 1-2 06.07.2024 Hollanda-Türkiye EURO 2024 2-1 06.09.2024 Galler-Türkiye UEFA Uluslar Ligi 0-0 09.09.2024 Türkiye-İzlanda UEFA Uluslar Ligi 3-1 11.10.2024 Türkiye-Karadağ UEFA Uluslar Ligi 1-0 14.10.2024 İzlanda-Türkiye UEFA Uluslar Ligi 2-4 16.11.2024 Türkiye-Galler UEFA Uluslar Ligi 0-0 19.11.2024 Karadağ-Türkiye UEFA Uluslar Ligi 3-1 20.03.2025 Türkiye-Macaristan UEFA Uluslar Ligi 3-1 23.03.2025 Macaristan-Türkiye UEFA Uluslar Ligi 0-3 07.06.2025 ABD-Türkiye Özel 1-2 10.06.2025 Meksika-Türkiye Özel 1-0 04.09.2025 Gürcistan-Türkiye 2026 Dünya Kupası Elemeleri 2-3 07.09.2025 Türkiye-İspanya 2026 Dünya Kupası Elemeleri 0-6 11.10.2025 Bulgaristan-Türkiye 2026 Dünya Kupası Elemeleri 1-6 14.10.2025 Türkiye-Gürcistan 2026 Dünya Kupası Elemeleri 4-1 15.11.2025 Türkiye-Bulgaristan 2026 Dünya Kupası Elemeleri 2-0 18.11.2025 İspanya-Türkiye 2026 Dünya Kupası Elemeleri 2-2

KADRODA SON DURUM VE EKSİKLER

Kritik maç öncesinde Ay-yıldızlı ekipte sakatlıklar can sıkıyor. Aral Şimşir sakatlığı nedeniyle kadrodan çıkarılırken, savunmanın kilit isimleri Merih Demiral ve Zeki Çelik’in durumları maç saatinde netleşecek. Konuk ekip Romanya’da ise as kaleci Andrei Radu’nun sakatlığı teknik direktör Mircea Lucescu’yu düşündürüyor.

MUHTEMEL 11’İMİZ:

Uğurcan, Mert Müldür, Ozan Kabak, Abdülkerim, Ferdi, İsmail Yüksek, Orkun, Barış Alper, Arda Güler, Kenan Yıldız, Hakan Çalhanoğlu.