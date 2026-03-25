Dünya Kupası yolunda Türkiye-Romanya Play-Off heyecanı: A Milli Takım 648. randevusuna çıkıyor!

Türkiye, 2026 FIFA Dünya Kupası hayallerini gerçeğe dönüştürmek için sahaya iniyor. Avrupa Elemeleri play-off turu yarı final mücadelesinde A Milli Futbol Takımı, yarın akşam İstanbul’da Romanya ile kozlarını paylaşacak. Bu tarihi karşılaşma, millilerin 103 yıllık tarihindeki 648. randevusu olacak.
Bugüne kadar 360’ı resmi, 287’si özel olmak üzere toplam 647 maç oynayan Türkiye, bu süreçte 255 galibiyet, 151 beraberlik ve 241 yenilgi aldı. 92 farklı ülke takımıyla mücadele eden Ay-yıldızlı ekibimiz, rakip kalelere 895 gol bırakırken kalesinde 926 gol gördü.
|Kategori
|Detay
|Avrupa Arenası
|Milliler, tarihindeki 647 maçın 561’ini UEFA temsilcileriyle oynayarak kıta futbolunda önemli bir yer edindi.
|Hükmen Galibiyet
|Tarihimizdeki tek hükmen galibiyet, 2015 yılında Yunanistan’a karşı (3-0) tescil edilmişti.
|Kosova Notu
|2014’teki 6-1’lik Kosova zaferi, rakibin o tarihte FIFA/UEFA üyesi olmaması nedeniyle resmi istatistiklere dahil edilmedi.
A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Romanya karşısında milli takımın başında 30. kez teknik kulübede yer alacak. İtalyan çalıştırıcı yönetiminde bugüne kadar 29 maça çıkan milliler, 16 galibiyet alarak başarılı bir grafik çizdi. Montella döneminde rakip ağları 53 kez sarsan milliler, kalesinde ise 41 gol gördü.
|Tarih
|Maç
|Organizasyon
|Sonuç
|12.10.2023
|Hırvatistan-Türkiye
|EURO 2024 Elemeleri
|0-1
|15.10.2023
|Türkiye-Letonya
|EURO 2024 Elemeleri
|4-0
|18.11.2023
|Almanya-Türkiye
|Özel
|2-3
|21.11.2023
|Galler-Türkiye
|EURO 2024 Elemeleri
|1-1
|22.03.2024
|Macaristan-Türkiye
|Özel
|1-0
|26.03.2024
|Avusturya-Türkiye
|Özel
|6-1
|04.06.2024
|İtalya-Türkiye
|Özel
|0-0
|10.06.2024
|Polonya-Türkiye
|Özel
|2-1
|18.06.2024
|Türkiye-Gürcistan
|EURO 2024
|3-1
|22.06.2024
|Türkiye-Portekiz
|EURO 2024
|0-3
|26.06.2024
|Çekya-Türkiye
|EURO 2024
|1-2
|02.07.2024
|Avusturya-Türkiye
|EURO 2024
|1-2
|06.07.2024
|Hollanda-Türkiye
|EURO 2024
|2-1
|06.09.2024
|Galler-Türkiye
|UEFA Uluslar Ligi
|0-0
|09.09.2024
|Türkiye-İzlanda
|UEFA Uluslar Ligi
|3-1
|11.10.2024
|Türkiye-Karadağ
|UEFA Uluslar Ligi
|1-0
|14.10.2024
|İzlanda-Türkiye
|UEFA Uluslar Ligi
|2-4
|16.11.2024
|Türkiye-Galler
|UEFA Uluslar Ligi
|0-0
|19.11.2024
|Karadağ-Türkiye
|UEFA Uluslar Ligi
|3-1
|20.03.2025
|Türkiye-Macaristan
|UEFA Uluslar Ligi
|3-1
|23.03.2025
|Macaristan-Türkiye
|UEFA Uluslar Ligi
|0-3
|07.06.2025
|ABD-Türkiye
|Özel
|1-2
|10.06.2025
|Meksika-Türkiye
|Özel
|1-0
|04.09.2025
|Gürcistan-Türkiye
|2026 Dünya Kupası Elemeleri
|2-3
|07.09.2025
|Türkiye-İspanya
|2026 Dünya Kupası Elemeleri
|0-6
|11.10.2025
|Bulgaristan-Türkiye
|2026 Dünya Kupası Elemeleri
|1-6
|14.10.2025
|Türkiye-Gürcistan
|2026 Dünya Kupası Elemeleri
|4-1
|15.11.2025
|Türkiye-Bulgaristan
|2026 Dünya Kupası Elemeleri
|2-0
|18.11.2025
|İspanya-Türkiye
|2026 Dünya Kupası Elemeleri
|2-2
Kritik maç öncesinde Ay-yıldızlı ekipte sakatlıklar can sıkıyor. Aral Şimşir sakatlığı nedeniyle kadrodan çıkarılırken, savunmanın kilit isimleri Merih Demiral ve Zeki Çelik’in durumları maç saatinde netleşecek. Konuk ekip Romanya’da ise as kaleci Andrei Radu’nun sakatlığı teknik direktör Mircea Lucescu’yu düşündürüyor.
Uğurcan, Mert Müldür, Ozan Kabak, Abdülkerim, Ferdi, İsmail Yüksek, Orkun, Barış Alper, Arda Güler, Kenan Yıldız, Hakan Çalhanoğlu.