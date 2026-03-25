Dünya Kupası yolunda Türkiye-Romanya Play-Off heyecanı: A Milli Takım 648. randevusuna çıkıyor!

2026 FIFA Dünya Kupası play-off yarı finalinde yarın akşam Romanya’yı konuk edecek olan A Milli Futbol Takımı, İstanbul’da tarihindeki 648. maçına çıkıyor. Vincenzo Montella yönetiminde 30. kez sahaya çıkacak olan Ay-yıldızlılar, dev turnuva öncesi en kritik engelini taraftarının önünde aşmak istiyor.

Türkiye, 2026 FIFA Dünya Kupası hayallerini gerçeğe dönüştürmek için sahaya iniyor. Avrupa Elemeleri play-off turu yarı final mücadelesinde A Milli Takımı, yarın akşam İstanbul’da Romanya ile kozlarını paylaşacak. Bu tarihi karşılaşma, millilerin 103 yıllık tarihindeki 648. randevusu olacak.

DALYA ÜSTÜNE DALYA: 103 YILLIK MİRAS

Bugüne kadar 360’ı resmi, 287’si özel olmak üzere toplam 647 maç oynayan Türkiye, bu süreçte 255 galibiyet, 151 beraberlik ve 241 yenilgi aldı. 92 farklı ülke takımıyla mücadele eden Ay-yıldızlı ekibimiz, rakip kalelere 895 gol bırakırken kalesinde 926 gol gördü.

KategoriDetay
Avrupa ArenasıMilliler, tarihindeki 647 maçın 561’ini UEFA temsilcileriyle oynayarak kıta futbolunda önemli bir yer edindi.
Hükmen GalibiyetTarihimizdeki tek hükmen galibiyet, 2015 yılında Yunanistan’a karşı (3-0) tescil edilmişti.
Kosova Notu2014’teki 6-1’lik Kosova zaferi, rakibin o tarihte FIFA/UEFA üyesi olmaması nedeniyle resmi istatistiklere dahil edilmedi.

MONTELLA İLE 30. RANDEVU

A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Romanya karşısında milli takımın başında 30. kez teknik kulübede yer alacak. İtalyan çalıştırıcı yönetiminde bugüne kadar 29 maça çıkan milliler, 16 galibiyet alarak başarılı bir grafik çizdi. Montella döneminde rakip ağları 53 kez sarsan milliler, kalesinde ise 41 gol gördü.

TarihMaçOrganizasyonSonuç
12.10.2023Hırvatistan-TürkiyeEURO 2024 Elemeleri0-1
15.10.2023Türkiye-LetonyaEURO 2024 Elemeleri4-0
18.11.2023Almanya-TürkiyeÖzel2-3
21.11.2023Galler-TürkiyeEURO 2024 Elemeleri1-1
22.03.2024Macaristan-TürkiyeÖzel1-0
26.03.2024Avusturya-TürkiyeÖzel6-1
04.06.2024İtalya-TürkiyeÖzel0-0
10.06.2024Polonya-TürkiyeÖzel2-1
18.06.2024Türkiye-GürcistanEURO 20243-1
22.06.2024Türkiye-PortekizEURO 20240-3
26.06.2024Çekya-TürkiyeEURO 20241-2
02.07.2024Avusturya-TürkiyeEURO 20241-2
06.07.2024Hollanda-TürkiyeEURO 20242-1
06.09.2024Galler-TürkiyeUEFA Uluslar Ligi0-0
09.09.2024Türkiye-İzlandaUEFA Uluslar Ligi3-1
11.10.2024Türkiye-KaradağUEFA Uluslar Ligi1-0
14.10.2024İzlanda-TürkiyeUEFA Uluslar Ligi2-4
16.11.2024Türkiye-GallerUEFA Uluslar Ligi0-0
19.11.2024Karadağ-TürkiyeUEFA Uluslar Ligi3-1
20.03.2025Türkiye-MacaristanUEFA Uluslar Ligi3-1
23.03.2025Macaristan-TürkiyeUEFA Uluslar Ligi0-3
07.06.2025ABD-TürkiyeÖzel1-2
10.06.2025Meksika-TürkiyeÖzel1-0
04.09.2025Gürcistan-Türkiye2026 Dünya Kupası Elemeleri2-3
07.09.2025Türkiye-İspanya2026 Dünya Kupası Elemeleri0-6
11.10.2025Bulgaristan-Türkiye2026 Dünya Kupası Elemeleri1-6
14.10.2025Türkiye-Gürcistan2026 Dünya Kupası Elemeleri4-1
15.11.2025Türkiye-Bulgaristan2026 Dünya Kupası Elemeleri2-0
18.11.2025İspanya-Türkiye2026 Dünya Kupası Elemeleri2-2

KADRODA SON DURUM VE EKSİKLER

Kritik maç öncesinde Ay-yıldızlı ekipte sakatlıklar can sıkıyor. Aral Şimşir sakatlığı nedeniyle kadrodan çıkarılırken, savunmanın kilit isimleri Merih Demiral ve Zeki Çelik’in durumları maç saatinde netleşecek. Konuk ekip Romanya’da ise as kaleci Andrei Radu’nun sakatlığı teknik direktör Mircea Lucescu’yu düşündürüyor.

MUHTEMEL 11’İMİZ:

Uğurcan, Mert Müldür, Ozan Kabak, Abdülkerim, Ferdi, İsmail Yüksek, Orkun, Barış Alper, Arda Güler, Kenan Yıldız, Hakan Çalhanoğlu.

