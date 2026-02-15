Mauro Icardi kararı! Galatasaray'da yeni sözleşme şartı belli oldu

Galatasaray'ın Eyüpspor'u mağlup ettiği maçta hat-trick yapan Mauro Icardi fizik olarak istenilen seviyeye geldi. Transferde adı başka takımlarla anılan Icardi’nin performansının artması Galatasaray’ı da harekete geçirdi. Tecrübeli golcünün sözleşmesi sezon sonunda bitiyor.

ICARDİ'NİN MENAJERİ GÖRÜŞMEYE GELDİ

Mauro Icardi'nin temsilcisi Elio Pino ise bir süre önce İstanbul'a geldi ve sarı-kırmızılı yetkililerle görüştü. Tangocu'nun performansını yakından takip eden Galatasaray yönetimi, henüz anlaşma yapmadı. Sarı-kırmızılı yetkililer, Icardi'nin geleceğiyle ilgili kararı sezon sonuna bıraktı.

Galatasaray tekrar şampiyon olursa ve 32 yaşındaki oyuncu, atacağı gollerle katkıda bulunursa yeni sözleşmesi hemen önüne koyulacak.

MAAŞINDA İNDİRİM YAPACAK

Kariyerine en az 2 sene daha sarı-kırmızılı takımda devam etmek isteyen deneyimli yıldız, 10 milyon Euro'yu bulan ücretinde indirim yapmaya hazır durumda.

Icardi devre arasında Juventus'un gündemine gelmiş ancak tecrübeli futbolcunun net tavrı sonrası İtalyan devi geri vites yapmıştı. 32 yaşındaki Arjantinli golcü, Galatasaray'daki dördüncü sezonunu geçiriyor.

Sarı-kırmızılı takımda şu ana kadar toplamda 120 maça çıkan Icardi, 76 gol ve 24 asist yaptı. Bu sezon Galatasaray formasını 33 kez terleten yıldız isim, 15 gol ve 2 asistlik katkı sağladı.