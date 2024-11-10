Mauro Icardi o pankarta kayıtsız kalmadı! Taraftara 3'lü çektirdi

10 Kasım 2024 16:28 - Güncelleme : 10 Kasım 2024 16:28

Galatasaray-Samsunspor karşılaşmasında taraftarlar sakatlanan Arjantinli futbolcu Mauro Icardi için tribünlere geçmiş olsun pankartı astı. Sakatlığına rağmen takım arkadaşlarını yalnız bırakmayan Icardi, taraftara 3'lü çektirdi.

Galatasaray-Samsunspor maçında Icardi'nin neden oynamadığı gündem oldu! Kaç maç yok?

Galatasaray-Samsunspor maçında Icardi'nin neden oynamadığı gündem oldu! Kaç maç yok?

Galatasaray-Tottenham maçında sakatlanan Arjantinli futbolcu Mauro Icardi, Samsunspor ile oynanan karşılaşmada takım arkadaşlarını yalnız bırakmadı. Taraftarlar saha dışında maçı takip eden Mauro Icardi için 'Geçmiş olsun kral! Daha güçlü döneceksin' pankartı açtı.

ICARDİ TARAFTARA 3'LÜ ÇEKTİRDİ

Isınma sırasında saha kenarında olan 31 yaşındaki futbolcu, taraftarların isteğini kırmadı ve kale arkasındaki tribüne giderek 3'lü çektirdi.

Ayrıca stat hoparlöründen Arjantinli futbolcuyla özleşen şarkıcı Simge'ye ait olan 'Aşkın olayım' şarkısı da çalındı.

UEFA Avrupa Ligi'ndeki Tottenham mücadelesinde sakatlanan Icardi'nin sağ diz ön çapraz bağında kopuk ve menisküs hasarı tespit edilmişti.