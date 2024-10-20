Mauro Icardi rekor kırdı! Galatasaray tarihine geçti 

20 Ekim 2024 00:24 - Güncelleme : 20 Ekim 2024 00:27

Galatasaray'ın Antalyaspor deplasmanında oynadığı maçta iki gol kaydeden Mauro Icardi, Süper Lig'de sarı-kırmızılı formayla 50 gol barajını en hızlı aşan yabancı futbolcu unvanını elde ederek rekor kırdı.

Galatasaray​, Trendyol Süper Lig’in 9. haftasında Antalyaspor​ deplasmanına konuk oldu. Corendon Airlines Stadyumu'nda oynanan maçta Galatasaray’ın yıldız oyuncusu Mauro Icardi​, 10. ve 52. dakikalarda attığı gollerle takımına galibiyeti getirdi.

ICARDI, HAGI EFSANESİNE ULAŞTI!

31 yaşındaki Icardi, Süper Lig​'de Galatasaray formasıyla toplamda 51 gole ulaşarak sarı-kırmızılı takımın efsane ismi Gheorghe Hagi’den sonra, bu sayıya en hızlı ulaşan ikinci yabancı futbolcu oldu.

Galatasaray’daki lig kariyerinde 64 maça çıkan Icardi, attığı 51 golle kulüp tarihinde önemli bir başarıya imza atarken, toplamda 60 gol barajını da aşarak Galatasaray’ın en çok gol atan 10 oyuncusu arasına adını yazdırdı.

Böylelikle Icardi, bir başka Galatasaray efsanesi olan Selçuk İnan’ın gol rekorunu geride bırakmış oldu.