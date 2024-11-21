Mauro Icardi saçlarını boyadı, tarzını değiştirdi! Wanda Nara'ya gönderme yaptı

21 Kasım 2024 11:29 - Güncelleme : 21 Kasım 2024 11:42

Wanda Nara ile boşanma aşamasında olan Mauro Icardi tarzını değiştirdi. Saçlarını sarı renge boyatan Icardi, yine Wanda Nara'ya gönderme yaptı. Icardi, sosyal medyada paylaştığı fotoğrafa düştüğü notla dikkat çekti.

Mauro Icardi'den şaşırtan paylaşım! 'Seni çok seviyorum' dedi, herkes aynı soruyu sordu: Wanda Nara mı, Galatasaray mı?

Mauro Icardi'den şaşırtan paylaşım! 'Seni çok seviyorum' dedi, herkes aynı soruyu sordu: Wanda Nara mı, Galatasaray mı?

Wanda Nara'dan yeni bir skandal daha! Yasa dışı bahis sitesinin reklam yüzü oldu

Wanda Nara'dan yeni bir skandal daha! Yasa dışı bahis sitesinin reklam yüzü oldu

Tottenham müsabakasında sakatlanan ve sezonu kapatan Galatasaray​'ın yıldızı Mauro Icardi​'nin sosyal medyada yaptığı paylaşımlar dikkat çekti. Nara'nın evinden çıkmadığını iddia eden Icardi, 'taciz ediliyorum' diyerek o anları sosyal medya​ hesabından paylaştı.

TACİZ​ ANLARINI PAYLAŞTI

Wanda Nara​'nın evdeki görüntülerini yayımlayan Icardi "Avukatlarım beni engellese de hakkımda söylenen onca saçmalıktan sonra kendimi kamuoyuna savunmak adına bunu söylemek istiyorum. 2 saat boyunca evimde beni taciz etti. Buna ne ad veriyoruz, ne başlık koyuyoruz?" dedi.

WANDA NARA'YA GÖNDERME

Gündemden düşmeyen Galatasaray​'ın yıldızı yeni paylaşımıyla yine gündem oldu. Icardi, tarzını değiştirdiği anları sosyal medyada paylaştı. Saçlarını sarıya boyatan Icardi'nin fotoğrafa düştüğü notla Wanda Nara ile olan evliliğine gönderme yaptığı iddia edildi. Yıldız futbolcunun "Sen değişmezsen hiçbir şey değişmez." sözü dikkat çekti.