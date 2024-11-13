Mauro Icardi sakatlandı, Galatasaray arayışa geçti! İşte yıldız golcünün yerine gelebilecek 6 futbolcu

13 Kasım 2024 11:58 - Güncelleme : 13 Kasım 2024 12:39

Galatasaray çapraz bağ sakatlığı yaşayan ve sezonu kapatan Mauro Icardi'nin haberi sonrası arayışa geçti. Cimbomun Arjantinli yıldızın yerine forvet baktığı öne sürüldü. İtalyan basını, Icardi'nin yerine gelebilecek 6 futbolcuyu sıraladı.

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UEFA Avrupa Ligi’nde Tottenham maçında sakatlanan Mauro Icardi'den kötü haber geldi. Arjantinli yıldızın sağ diz ön çapraz bağında kopuk ve menisküsünde hasar tespit edildiği açıklandı. Galatasaray yönetiminin sezonu kapatan yıldız yerine yeni bir forvet arayışına girdiği iddia edildi.

ICARDİ'NİN YERİNE 6 İSİM

İtalyan basını, Galatasaray'a transfer olabilecek 6 futbolcuyu açıkladı. Galatasaray'ın Marko Arnautovic ve Joaquin Correa'yı gündemine alabileceği öne sürüldü. Haberin detaylarında iki futbolcunun da Lautaro Martinez, Marcus Thuram ve Mehdi Taremi'nin arkasında kalarak forma şansının az olmasına dikkat çekildi.

SIMEONE AYRILMAK İSTİYOR

Galatasaray'ın, Napoli'de forma giyen Arjantinli santrfor Giovanni Simeone'yi de transfer listesine alabileceği iddia edildi. Simeone, bu sezon 12 maçta sadece 304 dakika süre alırken, golcü oyuncu daha fazla süre almak istiyor.

MILIK VE JOVIC DE LİSTEDE İDDİASI

Diğer yandan Galatasaray'ın Juventus'tan ayrılma karar alan Arkadiusz Milik ve sezon başında da gündeme gelen Luka Jovic ile de ilgilenebileceğine ihtimal verildi.

SHOMURODOV OCAK AYINDA GİDİCİ

Son olarak Galatasaray'ın Roma forması giyen Özbek santrfor Eldor Shomurodov'u listesine ekleyebileceği iddia edilirken, oyuncunun da ocak ayında takımdan ayrılabileceği aktarıldı.

WANDA NARA'DAN ŞAŞIRTAN AÇIKLAMA

Sosyal medyada Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Icardi'nin sakatlanma sebebi mutsuzluğu ve Wanda Nara ile olan sürece bağlandı.

Icardi'nin ayrılık sürecinde olduğu eşi Wanda Nara, katıldığı bir programda herkesi şaşırtan bir itirafta bulunmuştu. Nara, Icardi için "Icardi'yi transfer döneminde Arjantin'e götürmek istedim, ama gelmedi. Galatasaray'ını bana tercih etti" demişti.