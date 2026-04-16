Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
14°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Spor
Avatar
Editor
 | Murat Makas

Mauro Icardi transfer telefonuna cevap verdi: Sezon sonu görüşelim

Galatasaray'ın yıldız oyuncusu Mauro Icardi'nin transfer geleceği belirsizliğini korurken ülkesi Arjantin'den dikkat çeken iddia gündeme geldi. Arjantin'deki iddialara göre Icardi ve menajerleriyle iletişime geçildiği sezon sonu görüşmelerin olacağı belirtildi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
Mauro Icardi transfer telefonuna cevap verdi: Sezon sonu görüşelim
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
16.04.2026
saat ikonu 15:19
|
GÜNCELLEME:
16.04.2026
saat ikonu 15:19

Şampiyonluk hedefine ulaşmak isteyen yeni sezon hazırlıkları kapsamında transfer çalışmalarına başladı. Cimbom Avrupa Kupaları ve lig için dünyaca ünlü yıldızları tekrar listeye alıyor.

Öte yandan Okan Buruk yönetiminde sarı-kırmızılılarda performans düşüklüğü yaşayan oyuncularla da yolların ayrılması bekleniyor.

ARJANTİN'DEN ICARDİ İDDİASI

Yıldız oyuncu ’nin ismi gidecekler arasında en başta anılıyor. Golcü oyuncunun geleceğine yönelik belirsizlikler sürerken deneyimli futbolcunun ülkesi Arjantin'den çarpıcı iddia gündeme geldi.

Arjantin basınından Soy del millo'nun haberine göre kulüp, Mauro Icardi'nin durumunu yakından takip ediyor. Haberin devamında kulüp yetkililerinin Icardi ve menajeriyle iletişime geçtiği, yıldız ismin ise "Sezon sonunda görüşelim" şeklinde cevap verdiği belirtildi.

RIVER PLATE DEVREDE

'in transfer döneminde ses getirecek imzalar için hareket halinde olacağı ve bu isimler arasında Mauro Icardi'nin de bulunduğu kaydedildi.

Haberde ayrıca Icardi'nin Galatasaray Yönetimi'yle anlaşmazlık içinde olduğu ve sezon sonunda sarı-kırmızılılardan ayrılacağı aktarıldı.

Bu sezon Galatasaray formasıyla 42 resmi maçta boy gösteren 33 yaşındaki futbolcu, 15 gol - 2 asistlik bir performans sergiledi.

SezonKulvarMaçGolAsistNotlar
2022-23Süper Lig24227Şampiyonlukta kilit rol oynadı.
2023-24Tüm Kulvarlar473212Süper Lig Gol Kralı (25 gol).
2024-25Tüm Kulvarlar13+62Büyük bölümünü sakatlıklarla geçirdi.
2025-26*Tüm Kulvarlar42152Sakatlık sonrası eski formuna dönmekte zorlanıyor.

Öne Çıkan Başarılar ve İstatistikler

  • Tarihi Rekor: Galatasaray tarihinin en skorer yabancı futbolcusu unvanını elde etmiştir.
  • Derbi Performansı: Büyük maçlardaki bitiriciliğiyle tanınan Icardi, özellikle Beşiktaş ve Fenerbahçe derbilerinde attığı kritik gollerle taraftarın sevgisini kazanmıştır.
  • Şampiyonluk Katkısı: Okan Buruk yönetimindeki ilk üç şampiyonluğun ikisinde takımın en golcü ismi olarak direkt katkı vermiştir.
ETİKETLER
#Futbol
#Futbol
#galatasaray
#river plate
#Transfer Haberleri
#Mauro Icardi
#Spor
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.