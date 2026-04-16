Mauro Icardi transfer telefonuna cevap verdi: Sezon sonu görüşelim

Şampiyonluk hedefine ulaşmak isteyen Galatasaray yeni sezon hazırlıkları kapsamında transfer çalışmalarına başladı. Cimbom Avrupa Kupaları ve lig için dünyaca ünlü yıldızları tekrar listeye alıyor.

Öte yandan Okan Buruk yönetiminde sarı-kırmızılılarda performans düşüklüğü yaşayan oyuncularla da yolların ayrılması bekleniyor.

ARJANTİN'DEN ICARDİ İDDİASI

Yıldız oyuncu Mauro Icardi’nin ismi gidecekler arasında en başta anılıyor. Golcü oyuncunun geleceğine yönelik belirsizlikler sürerken deneyimli futbolcunun ülkesi Arjantin'den çarpıcı iddia gündeme geldi.

Arjantin basınından Soy del millo'nun haberine göre kulüp, Mauro Icardi'nin durumunu yakından takip ediyor. Haberin devamında kulüp yetkililerinin Icardi ve menajeriyle iletişime geçtiği, yıldız ismin ise "Sezon sonunda görüşelim" şeklinde cevap verdiği belirtildi.

RIVER PLATE DEVREDE

River Plate'in transfer döneminde ses getirecek imzalar için hareket halinde olacağı ve bu isimler arasında Mauro Icardi'nin de bulunduğu kaydedildi.

Haberde ayrıca Icardi'nin Galatasaray Yönetimi'yle anlaşmazlık içinde olduğu ve sezon sonunda sarı-kırmızılılardan ayrılacağı aktarıldı.

Bu sezon Galatasaray formasıyla 42 resmi maçta boy gösteren 33 yaşındaki futbolcu, 15 gol - 2 asistlik bir performans sergiledi.

Sezon Kulvar Maç Gol Asist Notlar 2022-23 Süper Lig 24 22 7 Şampiyonlukta kilit rol oynadı. 2023-24 Tüm Kulvarlar 47 32 12 Süper Lig Gol Kralı (25 gol). 2024-25 Tüm Kulvarlar 13+ 6 2 Büyük bölümünü sakatlıklarla geçirdi. 2025-26* Tüm Kulvarlar 42 15 2 Sakatlık sonrası eski formuna dönmekte zorlanıyor.

Öne Çıkan Başarılar ve İstatistikler