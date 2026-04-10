Mauro Icardi'nin kardeşi, yıldız futbolcunun tavırlarının nedenini açıkladı: 'Para kazanınca...'

Galatasaray’ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi’nin kardeşi Guido Icardi, katıldığı televizyon programında abisiyle olan kopuk ilişkisine dair çarpıcı itiraflarda bulundu. Guido, ünlü futbolcunun tavırlarının nedenlerini açıkladı. İşte detaylar...

GİRİŞ:
10.04.2026
saat ikonu 14:52
|
GÜNCELLEME:
10.04.2026
saat ikonu 14:52

Galatasaray formasıyla Türkiye’de fırtınalar estiren , bu kez saha dışındaki bir krizle gündemde. Arjantin televizyonu Canal Trece’de bir programa konuk olan futbolcunun kardeşi Guido Icardi, yıllardır süren sessizliğini bozdu. İkilinin arasındaki uçurumun derinliğini gözler önüne seren açıklamalar, spor camiasında geniş yankı uyandırdı.

Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Mauro Icardi'nin kardeşi Guido Icardi, abisiyle olan ilişkilerinin 10 yıldır neredeyse koptuğunu ve Mauro'nun para kazandıktan sonra değiştiğini açıkladı.
Guido Icardi, abisiyle 10-11 yıldır doğru dürüst bir iletişimin olmadığını, sadece nadiren doğum günlerinde mesajlaştıklarını belirtti.
Guido, ailenin mütevazı şartlardan geldiğini, hatta bir futbol kulübünün garajında yaşadıkları zamanlar olduğunu söyledi.
Mauro Icardi'nin futbolda başarılı olup büyük paralar kazanmaya başlamasıyla karakterinin değiştiğini ve ailenin gerisinde kaldığını ifade etti.
Eskiden abisiyle giyim markası kurmak gibi ortak projeleri olduğunu ancak Mauro'nun yükselmesiyle bu hayallerin rafa kalktığını dile getirdi.
Guido, abisinin aile bağlarını koparmasına sitem ederek, paranın Mauro'yu tamamen başka birine dönüştürdüğünü söyledi.
"10 YILDIR SADECE DOĞUM GÜNLERİNDE MESAJLAŞIYORUZ"

Abisiyle olan iletişiminin tamamen koptuğunu belirten Guido Icardi, bu durumun bir tercih değil, sürecin bir sonucu olduğunu vurguladı. Guido, ilişkilerinin boyutunu şu sözlerle anlattı: "Yaklaşık 10 ya da 11 yıldır doğru dürüst bir iletişimimiz yok, konuşmuyoruz. Sadece çok nadir, özel günlerde veya doğum günlerinde birbirimize mesaj atıyoruz, o kadar. Ben bu konunun peşinden koşmuyorum ama bana sorulduğunda ya da çağrıldığımda da dürüstçe cevap veriyorum."

"PARA KAZANINCA ÇOK DEĞİŞTİ"

Icardi ailesinin bugünlere kolay gelmediğini hatırlatan Guido, Mauro’nun karakterindeki değişimin temel nedenini ekonomik yükselişe bağladı. Eskiden çok yakın olduklarını söyleyen kardeş Icardi, geçmişe dair şu detayları paylaştı: "Biz çok mütevazı şartlardan geliyoruz. Hatta bir futbol kulübünün garajında yaşamak zorunda kaldığımız zamanlar bile oldu. Mauro, futbolda başarılı olup büyük paralar kazanmaya başlayınca tamamen değişti. Ekonomik ve sosyal olarak yükselince başka bir seviyeye geçti ve bizi arkasında bıraktı."

"HAYALLERİMİZ RAFA KALKTI"

Eskiden abisiyle ayrılmaz bir ikili olduklarını ve ortak gelecek planları yaptıklarını belirten Guido, hayal kırıklığını gizleyemedi. Bir dönem birlikte tekstil işine girmeyi planladıklarını söyleyen Guido, "Gerçekten çok yakındık. Hatta bir giyim markası kurmak gibi ortak projelerimiz vardı ama o yükselince her şey unutuldu, rafa kalktı," ifadelerini kullandı.

"NE ZAMAN GERİ DÖNECEK DİYE BEKLEDİM"

Açıklamalarının sonunda abisinin aile bağlarını koparmasına sitem eden Guido Icardi, sözlerini şu çarpıcı cümlelerle noktaladı: "Kendime hep 'Bu çocuk ne zaman eski haline dönecek, ne zaman ailesini arayıp bizi destekleyecek?' diye sordum. Ama beklediğim gibi olmadı. Giderek daha da uzaklaştı. Onunla ilgili anlatacak binlerce anım, hikayem var ama maalesef para onu tamamen başka birine dönüştürdü."

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Rams Park'a hayran kalmıştı! Galatasaray'da Van Dijk operasyonu başladı: Yıldız savunmacı için resmi temas...
Beşiktaş derbisi sonrası Fenerbahçe transfer bombasını patlatıyor! Jadon Sancho için masada: United kabusu bitiyor...
ETİKETLER
#Aile İçi Sorunlar
#Kardeş Kavgası
#Mauro Icardi
#Guido Icardi
#Aile Bağları
#Para Ve Değişim
#Kardeş İlişkileri
#Futbolcu Aileleri
#Spor
