Mauro Icardi transfere göz kırptı! Ayrılığı çok yakın

Süper Lig, Şampiyonlar Ligi ve Türkiye Kupası’nda hedeflerine ulaşmak isteyen Galatasaray’da gelecek sezonun planlaması da yapılıyor. Takımdan ayrılması beklenen oyuncular için flaş iddialar gündeme geliyor. Victor Osimhen için ayrılık haberleri konuşulurken gözler Mauro Icardi’ye çevrildi.

HAZİRAN'DA SÖZLEŞME BİTİYOR

Sarı kırmızılılarda sezon sonu itibariyle birçok ayrılığın yaşanması bekleniyor. Bu noktada Cimbom'da ayrılığa en yakın futbolculardan biri de sözleşmesi haziran ayında sona erecek olan Mauro Icardi.

RİVER PLATE TRANSFERDE BASTIRIYOR

Arjantinli yıldız için sürpriz bir transfer iddiası geldi. Arjantin basınında yer alan habere göre; Marcelo Gallardo'nun River Plate teknik direktörlüğünden istifa etmesi, Mauro Icardi'nin şu anda gol sıkıntısı çeken River Plate'e katılmasının önünü açabilir.

Arjantin ekibinin gol yollarında ciddi sorun yaşadığı ifade edilirken, üst düzey bir forvet olan Icardi'nin, yeni teknik direktörün görüşmelere izin vermesi halinde potansiyel bir takviye olabileceği belirtildi.

ARJANTİN TEMSİLCİSİNE GÖZ KIRPTI

Geçtiğimiz dönemlerde River Plate ile adı sık sık anılan 33 yaşındaki forvetin, daha önce yaptığı sosyal medya paylaşımlarıyla Arjantin temsilcisine göz kırptığı vurgulandı.

Bunun yanı sıra Icardi'nin kızlarına daha yakın olmak için Arjantin'e dönme isteği olduğu bildirildi. Öte yandan, Galatasaray'ın mali yapısını yeniden düzenlemeyi planladığı için Icardi'nin maaşını önemli ölçüde düşürmek istediği belirtildi.

Sarı kırmızılıların, Icardi'nin kontratını yenileme niyeti olsa da yıllık maaşının en fazla 10 milyon Dolar olabileceği yazıldı.

