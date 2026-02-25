Menü Kapat
Mauro Icardi transfere göz kırptı! Ayrılığı çok yakın

Galatasaray'da yeni sezon planlaması kapsamında sözleşmesi biten ve ayrılma ihtimali olan oyuncular konuşuluyor. Taraftarın çok sevdiği isim Mauro Icardi için sürpriz girişim var. Yıldız oyuncunun transfer göz kırptığı konuşuluyor. İşte detaylar...

Mauro Icardi transfere göz kırptı! Ayrılığı çok yakın
Fotomaç
25.02.2026
25.02.2026
Süper Lig, Şampiyonlar Ligi ve Türkiye Kupası’nda hedeflerine ulaşmak isteyen ’da gelecek sezonun planlaması da yapılıyor. Takımdan ayrılması beklenen oyuncular için flaş iddialar gündeme geliyor. Victor Osimhen için ayrılık haberleri konuşulurken gözler ’ye çevrildi.

HAZİRAN'DA SÖZLEŞME BİTİYOR

Sarı kırmızılılarda sezon sonu itibariyle birçok ayrılığın yaşanması bekleniyor. Bu noktada Cimbom'da ayrılığa en yakın futbolculardan biri de sözleşmesi haziran ayında sona erecek olan Mauro Icardi.

Mauro Icardi transfere göz kırptı! Ayrılığı çok yakın

RİVER PLATE TRANSFERDE BASTIRIYOR

Arjantinli yıldız için sürpriz bir iddiası geldi. Arjantin basınında yer alan habere göre; Marcelo Gallardo'nun teknik direktörlüğünden istifa etmesi, Mauro Icardi'nin şu anda gol sıkıntısı çeken River Plate'e katılmasının önünü açabilir.

Arjantin ekibinin gol yollarında ciddi sorun yaşadığı ifade edilirken, üst düzey bir forvet olan Icardi'nin, yeni teknik direktörün görüşmelere izin vermesi halinde potansiyel bir takviye olabileceği belirtildi.

Mauro Icardi transfere göz kırptı! Ayrılığı çok yakın

ARJANTİN TEMSİLCİSİNE GÖZ KIRPTI

Geçtiğimiz dönemlerde River Plate ile adı sık sık anılan 33 yaşındaki forvetin, daha önce yaptığı sosyal medya paylaşımlarıyla Arjantin temsilcisine göz kırptığı vurgulandı.

Bunun yanı sıra Icardi'nin kızlarına daha yakın olmak için Arjantin'e dönme isteği olduğu bildirildi. Öte yandan, Galatasaray'ın mali yapısını yeniden düzenlemeyi planladığı için Icardi'nin maaşını önemli ölçüde düşürmek istediği belirtildi.

Mauro Icardi transfere göz kırptı! Ayrılığı çok yakın

Sarı kırmızılıların, Icardi'nin kontratını yenileme niyeti olsa da yıllık maaşının en fazla 10 milyon Dolar olabileceği yazıldı.

#Futbol
#galatasaray
#transfer
#sözleşme
#river plate
#Mauro Icardi
#Spor
