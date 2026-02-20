Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
14°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Spor
Avatar
Editor
 | Burak Ayaydın

Süper Lig'de sözleşmesi sona eren yıldızlar: Galatasaray, Beşiktaş ve Samsunspor'da kritik süreç!

Transferde adeta yeni perde açıldı. Zira Süper Lig ekiplerinden Galatasaray, Beşiktaş ve Samsunspor; takımın önemli yıldızlarıyla henüz sözleşme yenilemedi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Süper Lig'de sözleşmesi sona eren yıldızlar: Galatasaray, Beşiktaş ve Samsunspor'da kritik süreç!
KAYNAK:
Burak Ayaydın
|
GİRİŞ:
20.02.2026
saat ikonu 22:21
|
GÜNCELLEME:
20.02.2026
saat ikonu 22:30

Süper Lig'deki kış transfer döneminin ardından, şimdi de Galatasaraylı Mauro Icardi gibi sözleşmesinin son aylarında olan futbolcular dikkat çekti. Esasen ise bu yıldızlar, yönetmelik gereği artık yeni teklifler alabiliyor ve anlaşma sağlanması halinde şimdiden yeni takımına imza atabiliyor.

Süper Lig'de sözleşmesi sona eren yıldızlar: Galatasaray, Beşiktaş ve Samsunspor'da kritik süreç!

0:00 80

SÜPER LİG'DE SÖZLEŞMESİ SONA ERECEK OLAN EN DEĞERLİ 10 OYUNCU

1 - Mauro Icardi | Galatasaray | Piyasa Değeri: 6 Milyon Euro

Süper Lig'de sözleşmesi sona eren yıldızlar: Galatasaray, Beşiktaş ve Samsunspor'da kritik süreç!

2 - Mario Lemina | Galatasaray | Piyasa Değeri: 6 Milyon Euro

Süper Lig'de sözleşmesi sona eren yıldızlar: Galatasaray, Beşiktaş ve Samsunspor'da kritik süreç!

3 - Olivier Ntcham | Samsunspor | Piyasa Değeri: 2.8 Milyon Euro

Süper Lig'de sözleşmesi sona eren yıldızlar: Galatasaray, Beşiktaş ve Samsunspor'da kritik süreç!

4 - Riechedly Bazoer | Konyaspor | Piyasa Değeri: 2.8 Milyon Euro

Süper Lig'de sözleşmesi sona eren yıldızlar: Galatasaray, Beşiktaş ve Samsunspor'da kritik süreç!

5 - Berkan Kutlu | Konyaspor | Piyasa Değeri: 2.5 Milyon Euro

Süper Lig'de sözleşmesi sona eren yıldızlar: Galatasaray, Beşiktaş ve Samsunspor'da kritik süreç!

6 - Leo Duarte | Başakşehir | Piyasa Değeri: 2.5 Milyon Euro

Süper Lig'de sözleşmesi sona eren yıldızlar: Galatasaray, Beşiktaş ve Samsunspor'da kritik süreç!

7 - Ersin Destanoğlu | Beşiktaş | Piyasa Değeri: 2.2 Milyon Euro

Süper Lig'de sözleşmesi sona eren yıldızlar: Galatasaray, Beşiktaş ve Samsunspor'da kritik süreç!

8 - Lubomir Satka | Samsunspor | Piyasa Değeri: 1.8 Milyon Euro

Süper Lig'de sözleşmesi sona eren yıldızlar: Galatasaray, Beşiktaş ve Samsunspor'da kritik süreç!

9 - Bilal Beyazıt | Kayserispor | Piyasa Değeri: 1.8 Milyon Euro

Süper Lig'de sözleşmesi sona eren yıldızlar: Galatasaray, Beşiktaş ve Samsunspor'da kritik süreç!

10 - Denis Makarov | Kayserispor | Piyasa Değeri: 1.8 Milyon Euro

Süper Lig'de sözleşmesi sona eren yıldızlar: Galatasaray, Beşiktaş ve Samsunspor'da kritik süreç!

Sıkça Sorulan Sorular

MAURO ICARDI İLE SÖZLEŞME YENİLENECEK Mİ?
Galatasaray yönetimi, yıldız golcüden maaş indirimi istemiş ve görüşmelerin devam etmesine karar verilmişti.
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Fenerbahçe ve Galatasaray'da yıldız kaleci performansları: Ederson ile Uğurcan Çakır'da son rakamlar!
Jhon Duran'dan Fenerbahçe'nin Nottingham Forest mağlubiyeti sonrasında olay hareket!
ETİKETLER
#Spor
#Spor
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.