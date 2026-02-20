Süper Lig'de sözleşmesi sona eren yıldızlar: Galatasaray, Beşiktaş ve Samsunspor'da kritik süreç!

Süper Lig'deki kış transfer döneminin ardından, şimdi de Galatasaraylı Mauro Icardi gibi sözleşmesinin son aylarında olan futbolcular dikkat çekti. Esasen ise bu yıldızlar, yönetmelik gereği artık yeni teklifler alabiliyor ve anlaşma sağlanması halinde şimdiden yeni takımına imza atabiliyor.

SÜPER LİG'DE SÖZLEŞMESİ SONA ERECEK OLAN EN DEĞERLİ 10 OYUNCU

1 - Mauro Icardi | Galatasaray | Piyasa Değeri: 6 Milyon Euro

2 - Mario Lemina | Galatasaray | Piyasa Değeri: 6 Milyon Euro

3 - Olivier Ntcham | Samsunspor | Piyasa Değeri: 2.8 Milyon Euro

4 - Riechedly Bazoer | Konyaspor | Piyasa Değeri: 2.8 Milyon Euro

5 - Berkan Kutlu | Konyaspor | Piyasa Değeri: 2.5 Milyon Euro

6 - Leo Duarte | Başakşehir | Piyasa Değeri: 2.5 Milyon Euro

7 - Ersin Destanoğlu | Beşiktaş | Piyasa Değeri: 2.2 Milyon Euro

8 - Lubomir Satka | Samsunspor | Piyasa Değeri: 1.8 Milyon Euro

9 - Bilal Beyazıt | Kayserispor | Piyasa Değeri: 1.8 Milyon Euro

10 - Denis Makarov | Kayserispor | Piyasa Değeri: 1.8 Milyon Euro