Mauro Icardi'den maç sonu çok konuşulacak hamle! Seremoniye katılmadı
Beşiktaş, Süper Kupa'da karşılaştığı Galatasaray'ı 5-0'la devirerek kupayı müzesine götürdü. Ağır yenilgi alan Galatasaray'da ise Mauro Icardi kupa seremonisine katılmadı.
Süper Lig şampiyonu Galatasaray ve Türkiye Kupası şampiyonu Beşiktaş, Süper Kupa finalinde karşı karşıya geldi. Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan maçı siyah-beyazlılar Immobile'nin attığı 2 golün yanı sıra Svensson, Rafa Silva ve Mustafa Hekimoğlu'nun attığı gollerle 5-0 mağlup etti. Sarı kırmızılılar, Okan Buruk döneminde resmi maçlarda en farklı yenilgisini yaşadı.
ICARDI SEROMONİYE KATILMADI
Maç sonu ikincilik seremonisine katılan Galatasaray takımını Beşiktaş, alkışlarla eşlik ederken Mauro Icardi'den çok konuşulacak bir hamle geldi.
Maçın ardından düzenlenen seremonide Galatasaraylı futbolcular ikincilik madalyasını alırken Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi, seremoniye katılmadı.
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