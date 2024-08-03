Mauro Icardi'den maç sonu çok konuşulacak hamle! Seremoniye katılmadı 

03 Ağustos 2024 23:52 - Güncelleme : 03 Ağustos 2024 23:58

Süper Lig şampiyonu Galatasaray ve Türkiye Kupası şampiyonu Beşiktaş, Süper Kupa finalinde karşı karşıya geldi. Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan maçı siyah-beyazlılar Immobile'nin attığı 2 golün yanı sıra Svensson, Rafa Silva ve Mustafa Hekimoğlu'nun attığı gollerle 5-0 mağlup etti. Sarı kırmızılılar, Okan Buruk döneminde resmi maçlarda en farklı yenilgisini yaşadı.

ICARDI SEROMONİYE KATILMADI

Maç sonu ikincilik seremonisine katılan Galatasaray takımını Beşiktaş, alkışlarla eşlik ederken Mauro Icardi'den çok konuşulacak bir hamle geldi.

Maçın ardından düzenlenen seremonide Galatasaraylı futbolcular ikincilik madalyasını alırken Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi, seremoniye katılmadı.

SÜPER KUPAYI SON KAZANANLAR

2024-2025 BEŞİKTAŞ

2023-2024 GALATASARAY

2022-2023 TRABZONSPOR

2021-2022 BEŞİKTAŞ

2020-2021 TRABZONSPOR

2019-2020 GALATASARAY

2018-2019 AKHİSARSPOR