Mauro Icardi'den "taciz ediliyorum" paylaşımı: Wanda Nara'nın evdeki görüntülerini yayımladı

20 Kasım 2024 21:10 - Güncelleme : 20 Kasım 2024 21:47

Mauro Icardi'den kafaları karıştıran bir paylaşım daha geldi. Wanda Nara ile çalkantılı evliliklerinde boşanma aşamasına gelen Icardi evinde Wanda Nara tarafından taciz edildiğini öne sürerek o anların videosunu çekip yayınladı. Yıldız futbolcu paylaşımına "Buna ne ad veriyoruz, ne başlık koyuyoruz" notunu düştü.

Mauro Icardi'den şaşırtan paylaşım! 'Seni çok seviyorum' dedi, herkes aynı soruyu sordu: Wanda Nara mı, Galatasaray mı?

Mauro Icardi'den şaşırtan paylaşım! 'Seni çok seviyorum' dedi, herkes aynı soruyu sordu: Wanda Nara mı, Galatasaray mı?

Wanda Nara'dan yeni bir skandal daha! Yasa dışı bahis sitesinin reklam yüzü oldu

Wanda Nara'dan yeni bir skandal daha! Yasa dışı bahis sitesinin reklam yüzü oldu

Galatasaray​'ın Tottenham​ maçında sakatlanan ve sezonu kapatan Galatasaray​'ın forveti Mauro Icardi​, Wanda Nara​ tarafından taciz edildiğini öne süren bir paylaşım yaptı. Arjantinli golcü, çalkantılı ilişkisinin sürdüğü Wanda Nara'nın eve geldiği anları çekerek kamuoyuna seslenmek istediğini söyledi.

"2 SAAT BOYUNCA EVİMDE BENİ TACİZ ETTİ"

Wanda Nara'nın evdeki görüntülerini yayımlayan Icardi "Avukatlarım beni engellese de hakkımda söylenen onca saçmalıktan sonra kendimi kamuoyuna savunmak adına bunu söylemek istiyorum. 2 saat boyunca evimde beni taciz etti. Buna ne ad veriyoruz, ne başlık koyuyoruz?" dedi.

Wanda Nara'nın evdeki rahat tavırları ve poz vermesi de dikkatlerden kaçmadı. Bir görüntüde Wanda Nara'nın elindeki gömlekle yüzünü saklamaya çalıştığı gözlemlendi.