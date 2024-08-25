Mauro Icardi'nin 52 milyon TL'lik yeni arabası! Plaka detayı Fenerbahçelileri çıldırtacak

25 Ağustos 2024 12:17 - Güncelleme : 25 Ağustos 2024 13:20

Futboldaki başarısı kadar özel hayatıyla da gündemden düşmeyen Mauro Icardi, kendine moral hediyesi aldı. Bir süre önce eşi Wanda Nara ile boşanma kararı alan Icardi, aşk acısını dindirmek için kendini İstanbul gecelerine atmış ama bu da çözüm olmamıştı.

Icardi şimdi de kendine aldığı 52 milyon TL'lik moral hediyesi ile gündemde. Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Icardı, yeni oyuncağı Lamborghini Urus ile görüntülendi.

Başarılı oyuncu sarı renkli aracıyla Florya'daki antrenman tesislerine geldi. Aracıyla sosyal medya hesabından da paylaşımlar yapan Icardi'nin gönderisine binlerce kişi yorum yaptı.

FENERBAHÇE KARŞISINDAKİ GALİBİYETİ PLAKAYA KAZIDI

Milyonluk aracın 'Fenerbahçe' detaylı plakası ise dikkat çekti. 34 R 3003 numaralı plakada derbilerde Icardı'nin de gol attığı skorlar işlendi.

4 Haziran'da oynanan Galatasaray-Fenerbahçe derbisinden 3-0'lık skorla sarı-kırmızılılar galip gelmiş, 8 Ocak'ta oynanan Fenerbahçe-Galatasaray maçında Galatasaray, Fenerbahçe'yi deplasmanda yine 3-0 mağlup etmişti.

İşte bu 3-0'lık ve 0-3'lük skorlar plakaya 3003 olarak işlendi.