Mbappe'den Arda Güler hakkında dikkat çeken sözler

20 May 2024 11:58 - Güncelleme : 20 May 2024 11:59

La Liga’da Villareal'e 2 gol atan milli yıldız Arda Güler dünya spor gündemine oturdu.

Real Sociedad, Granada ve Alaves'e 1 gol atan dün oynanan Villareal maçında ise 2 golle adından söz ettiren Arda Güler, Borussia Dortmund ile oynanacak Şampiyonlar Ligi finali öncesinde Carlo Ancelotti'nin parlayan yıldızı oldu.

ÖZEL YETENEĞİ VAR

Ancelotti, basın toplantısındaki konuşmasında, "Arda, özel olduğunu gösterdi. Kaleye ne kadar yakın oynarsa o kadar iyi. Özel bir yeteneği var. Bu yeteneğini kaleye uzak olmaktan daha çok yakın olduğunda daha iyi gösterebiliyor." dedi.

PSG'den ayrılan yaz aylarında Real Madrid'e transfer olması beklenen Kylian Mbappe, Arda Güler ile ilgili konuştu. Real Madrid'in Villareal ile oynadığı maçı seyreden Mbappe'nin yakın çevresine Arda Güler hakkında övgü dolu sözler kullandı.

Real Madrid'e yakınlığı ile bilinen Defensa Central'de yer alan habere göre Kylian Mbappe, Arda Güler için "Bu çocukta özel bir şey var, onu oynarken gördüğümde beni hayretler içinde bıraktı." ifadelerini kullandı.

MÜTHİŞ İKİLİ OLABİLİR

Haberin devamında Kylian Mbappe'nin yeni sezonda Arda Güler ile iyi bir ikili olabileceği vurgulandı. Mbappe'nin Arda Güler'i merakla beklediği belirtilen haberde "Kylian Mbappe'nin yakında yeni bir partnere sahip olabileceğini ve onu Santiago Bernabeu stadyumunda beklediğini gösteriyor. İkili burada birlikte birçok gol ve şampiyonluk kutlamayı ve böylece Madrid kulübü için yeni bir zafer çağına öncülük etmeyi umuyor." denildi.