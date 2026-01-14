McKennie için formül! Beşiktaş transferde devreye girdi

Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş orta sahasını güçlendirmek için birçok ismi listeye aldı. Milli futbolcu Salih Özcan için nabız yoklayan Kara Kartal Juventus'un ABD'li yıldızı Weston McKennie'yi kadrosuna katmak istiyor.

Football Italia’da yer alan haberlerde Juventus'un yaklaşık 15 milyon Euro artı bonuslar karşılığında oyuncuyu satmaya açık olduğu belirtildi.

MCKENNIE KİRALIK OLARAK İSTENİYOR

Ayrıca Football Italia transfer haberinin Türk meydasında öne çıktığını iddia ederek Kartal'ın 28 yaşındaki orta sahayı kiralık olarak transfer etmek istediğini belirtti.

Juventus'un sözleşmesi sezon sonunda bitecek McKennie'nin kontratını 1 yıl uzatarak kiralama seçeneğine sıcak baktığı bildirildi.

208 MAÇA ÇIKTI

İtalyan devi Juventus'ta 2020'den beri forma giyen McKennie, 208 resmi maça çıktı. Juventus formasıyla 22 gol atarken, 23 de asist yapan McKennie, 2 İtalya Kupası ve 1 İtalya Süper Kupası kazandı. 27 yaşındaki orta saha, ABD Milli Takımı'nda da düzenli oynuyor.