Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Medya Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Çözen Kazanır Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Eğitim Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
10°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Spor
Avatar
Editor
 | Burak Ayaydın

Mehmet Demirkol'dan Emre Belözoğlu için çarpıcı açıklamalar! "Psikolojik sıkıntısı var"

Socrates YouTube kanalında gündemi değerlendiren Mehmet Demirkol, Emre Belözoğlu hakkında açıklamalarda bulundu. Antalyaspor'un performansına dikkat çeken Mehmet Demirkol, Emre Belözoğlu için 'psikolojik olarak aşamadığı şeyler var' dedi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Mehmet Demirkol'dan Emre Belözoğlu için çarpıcı açıklamalar!
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
17.03.2025
saat ikonu 18:26
|
GÜNCELLEME:
17.03.2025
saat ikonu 18:29

Mehmet Demirkol'dan Emre Belözoğlu için özel analizler geldi. Onvo Antalyaspor'un Emre Belözoğlu ile yaptıklarına değinen Mehmet Demirkol, genç hoca için bir şeylerin değişmesi gerektiğini ifade etti.

MEHMET DEMİRKOL'DAN EMRE BELÖZOĞLU KRİTİĞİ

"Fenerbahçe ve Galatasaray arasındaki psikolojik üstünlük, Antalyaspor ile kim oynadıysa ona geçiyor. Fenerbahçe geçtiğimiz haftalarda Antalyaspor'u rahat yenmişti; şimdi de Galatasaray, Akdeniz ekibi karşısında iyi bir galibiyet aldı. Antalyaspor'un takımı bir arada tutacak birkaç transfere ihtiyacı var. Emre Belözoğlu da Fenerbahçe ile şampiyonluk mücadelesi verdiği sezondan beri kendini arıyor. İyi bir performansı yok. Futbolculuğunda; psikolojisi, negatif anlamda yeteneğine galip gelmişti. Ayrıca sakatlığıyla birlikte bu durum Emre'nin kariyerini olumsuz anlamda etkilemişti. Şimdi de aynı futbolculuğundaki gibi psikolojik süreci aşamıyor ve sıkıntılar yaşıyor. Teknik direktörlükte de aynı noktaya takıldı! Başakşehir'de ve Ankaragücü'nde hep kadro kalitesinin altında performanslar gösterdi. Şu an kadrosu da iyi değil. Mesela Alex de başarılı değildi ama bir şeyler inşa etmeye çalışıyordu. Emre'nin ise elindeki kadroyla, oynatmaya çalıştığı futbol arasında keskin farklar var ve zaten takım iyi değil! Hal böyle olunca da Galatasaray da Antalyaspor'u çok rahat geçti."

Sıkça Sorulan Sorular

ANTALYASPOR LİG TABLOSUNDA KAÇINCI?
27 maçta 33 puan toplayan Antalyaspor, Süper Lig'de 12. sırada yer alıyor.
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Bursaspor'da sürpriz karar! Pablo Martin Batalla'nın geleceği belli oldu
Fatih Tekke'den transfere izin çıktı! Beşiktaş Trabzonspor'un golcüsü için devrede
ETİKETLER
#trendyol süper lig
#emre belözoğlu
#emre belözoğlu
#Onvo Antalyaspor
#mehmet demirkol
#socrates
#Spor
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.