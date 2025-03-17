Mehmet Demirkol'dan Emre Belözoğlu için çarpıcı açıklamalar!

Mehmet Demirkol'dan Emre Belözoğlu için özel analizler geldi. Onvo Antalyaspor'un Emre Belözoğlu ile yaptıklarına değinen Mehmet Demirkol, genç hoca için bir şeylerin değişmesi gerektiğini ifade etti.

MEHMET DEMİRKOL'DAN EMRE BELÖZOĞLU KRİTİĞİ

"Fenerbahçe ve Galatasaray arasındaki psikolojik üstünlük, Antalyaspor ile kim oynadıysa ona geçiyor. Fenerbahçe geçtiğimiz haftalarda Antalyaspor'u rahat yenmişti; şimdi de Galatasaray, Akdeniz ekibi karşısında iyi bir galibiyet aldı. Antalyaspor'un takımı bir arada tutacak birkaç transfere ihtiyacı var. Emre Belözoğlu da Fenerbahçe ile şampiyonluk mücadelesi verdiği sezondan beri kendini arıyor. İyi bir performansı yok. Futbolculuğunda; psikolojisi, negatif anlamda yeteneğine galip gelmişti. Ayrıca sakatlığıyla birlikte bu durum Emre'nin kariyerini olumsuz anlamda etkilemişti. Şimdi de aynı futbolculuğundaki gibi psikolojik süreci aşamıyor ve sıkıntılar yaşıyor. Teknik direktörlükte de aynı noktaya takıldı! Başakşehir'de ve Ankaragücü'nde hep kadro kalitesinin altında performanslar gösterdi. Şu an kadrosu da iyi değil. Mesela Alex de başarılı değildi ama bir şeyler inşa etmeye çalışıyordu. Emre'nin ise elindeki kadroyla, oynatmaya çalıştığı futbol arasında keskin farklar var ve zaten takım iyi değil! Hal böyle olunca da Galatasaray da Antalyaspor'u çok rahat geçti."