Mehmet Topal Petrolul Ploieşti takımından ayrıldı!

24 Aralık 2024 19:22 - Güncelleme : 24 Aralık 2024 19:30

Türk teknik direktör Mehmet Topal, Romanya Ligi takımlarından Petrolul Ploieşti'deki görevinden ayrıldığını açıkladı.

Teknik direktör Mehmet Topal​, Romanya 1.Lig takımı Petrolul Ploieşti’den ayrılma kararı aldı.

"GÖREVİMİ SONLANDIRMA KARARI ALDIM"

Mehmet Topal yaptığı açıklamada, “Haziran ayı başlarında büyük bir heyecan ile Romanya’nın en köklü kulüplerinden Petrolul’de ilk antrenörlük deneyimimi yaşamak üzere göreve başladım. Birbirinden kıymetli futbolcu kardeşlerimle, çok kıymetli ve her zaman desteğini hissettiren taraftarımızla, tüm kulüp çalışanlarımızla gerçek bir aile olduk. Birçok zorluğun üstesinden geldik. Tabiri caizse unutulmaz başarılar yaşadık. Ancak yöneticilerimizle gelecek planlamasıyla ilgili fikirlerimizin aynı doğrultuda olmadığını anladım. Bu sürecin artık beni de fazlasıyla etkilemesi sebebiyle Petrolul’deki teknik direktörlük görevimi, kulübün de resmi hesabından duyurduğu üzere kendi isteğimle sonlandırma kararı aldım. Aldığım bu kararda hiçbir kişisel problem söz konusu değildir. Petrolul’ün iyiliği için her zaman taşın altına elimi koydum. Her iki taraf için de doğru kararın bu olduğuna inanıyorum. Önümüzdeki günlerde kulüp yetkilileriyle bir araya gelerek bu birlikteliği sonlandıracağımıza inanıyorum. Herkese sonsuz teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

MEHMET TOPAL'IN SEZON PERFORMANSI

Lig başında mağlubiyet yüzü görmeyen Mehmet Topal ve öğrencileri, önemli başarılara imza attı. Az imkanlara rağmen lig yarışından kopmadan yoluna devam eden Petrolul Ploieşti, ligdeki 21 maçta 7 galibiyet 4 mağlubiyet ve 10 beraberlikle 31 puan elde ederek kendisine 6. sırada yer buldu.