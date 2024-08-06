Melissa Vargas'tan milli takım formasıyla rekor

06 Ağustos 2024 22:37 - Güncelleme : 06 Ağustos 2024 22:41

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda A Milli Kadın Voleybol Takımı, çeyrek finalde Çin ile karşılaştı. İlk seti 25-23 geride kapatan Filenin Sultanları, ikinci seti 25-21 ve üçüncü seti de 26-24 kazanarak 2-1 öne geçti. Çin dördünce sete iyi başladı ve 25-21 kazandı. Karar setine giden karşılaşmayı Filenin Sultanları 15-12 kazandı ve yarı finale yükseldi.

MELİSA VARGAS TARİHE GEÇTİ

Çin karşısında olağan üstü performansa imza atan Melissa Vargas, Olimpiyatlarda 100. sayı barajına ulaşan ikinci Türk oyuncu oldu. Filenin Sultanları'nın takım kaptanı olan Eda Erdem, olimpiyatlarda 100 sayıya ulaşan ilk Türk oyuncu olarak tarihe geçmişti.

Filenin Sultanları'nda Melissa Vargas, Çin karşısında mücadeleyi 42 sayı ile tamamladı.

Öte yandan Filenin Sultanları'nda olimpiyatlarda en çok sayı atan isimler şu şekilde:

1. Eda Erdem - 131

2. Melissa Vargas - 116

3. Hande Baladın - 96

4. Zehra Güneş - 94

5. Neslihan Demir - 86

6. Meryem Boz - 77

7. Ebrar Karakurt - 75

8. Gözde Kırdar- 60

9. Neriman Özsoy - 59